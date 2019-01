Elezioni Europee | così Facebook controllerà i post a scopi elettorali

Cosa rischiano Lega e 5 Stelle alle Elezioni europee. Parla Giannuli : Per lui la politica è fare un comizio che incendia gli animi dei presenti, il web, e a lui piace la dimensione giornalistica, fare il reporter in giro per il mondo, scrivere libri, ed è questo che ...

Di Maio e Di Battista vanno a Strasburgo per le Elezioni Europee : 'O Ue cambia o crolla' : Di Maio e Di Battista all'inizio di un lungo viaggio in auto verso Strasburgo, hanno fatto una diretta Facebook per annunciare i punti fermi della campagna elettorale pentastellata. Sono convinti che i sistemi dell'Unione Europea o arriveranno a un mutamento democratico, altrimenti collasseranno su se stessi. Il vicepremier ha poi spiegato quando dovrebbe partire il Reddito di Cittadinanza e anche i tempi dello sblocco per la situazione dei ...

DIETRO LE QUINTE/ Le 4 Elezioni - prima delle europee - che decidono il futuro del governo : Finora la solidità del governo gialloverde è stata garantita dalla mancanza di alternative. Ma le cose presto potrebbero cambiare

M5s - la scissione dopo le Elezioni Europee : chi va con Beppe Grillo : Una scissione del M5s? Possibile. Anzi, probabile stando ad un appassionante retroscena pubblicato sul Corriere della Sera. Troppe le tensioni che scuotono i grillini, dove il ritorno di Alessandro Di Battista ha avuto un effetto dirompente. I pentastellati, è arcinoto, hanno due anime: una che fa r

Elezioni Europee - il grande assente potrebbe essere il simbolo del Pd : Zingaretti lancia la proposta di una lista unitaria e mette sul tavolo il simbolo del Pd: "Non è un dogma". E i sondaggisti...

Accordi&Disaccordi - Alessandro Di Battista su Nove : “Alle europee farò solo campagna elettorale. Non so se sarò il leader M5s alle Elezioni politiche” : “farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove il venerdì alle 22:45. ‘Accordi&Disaccordi’ (5 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile ...

Sondaggio - Elezioni Europee : destre sovraniste al 25% : Uno tsunami su 60 anni di Europa. E' quello che potrebbe abbattersi il prossimo 26 maggio, almeno stando allo scenario descritto dal centro studi Votewatch, che si basa sui più recenti sondaggi a livello continentale. Le destre nazionaliste, secondo questo scenario, potrebbero ambire alla soglia del

Pd - simbolo a rischio alle Elezioni europee : Zingaretti: "Non è un dogma". Si fa strada l'idea di una lista unitaria. Martina apre, Calenda pronto a candidarsi

Elezioni controlli Antimafia - nuovo codice partirà da europee - in Abruzzo e Sardegna vecchio codice : Roma - La Commissione parlamentare Antimafia controllerà le liste dei candidati per le regionali che si terranno in Abruzzo e in Sardegna ma seguendo il codice per le candidature attualmente in vigore mentre le ulteriori restrizioni alla candidabilità varranno a partire dalle Elezioni di primavera. E' quanto emerso al termine della lunga riunione di stamane della Commissione. "La prossima settimana - ha detto la relatrice ...

Elezioni in Basilicata si terranno a marzo : il tar boccia l'election day con le Europee : POTENZA - Il Tar della Basilicata ha accolto i ricorsi con cui era stato impugnato il decreto del vice presidente della Regione, Flavia Franconi , con funzioni di presidente, per l'indizione delle ...

Elezioni Europee : Salvini vuole i sovranisti primo partito nella Ue : Appena ieri il ministro per la Famiglia e la Disabilità, Lorenzo Fontana, nel corso di un'intervista telefonica con l'inviata speciale dell'Huffington Post - Italia, direttamente da Bruxelles, aveva definito Matteo Salvini il leader dei movimenti identitari dei sovranisti europei. In pratica, il politico con cui tutti gli appartenenti a quell'area politica ambiscono farsi vedere in questo momento proprio per rafforzare la propria immagine o ...

Salvini : alleanza M5s per Elezioni Europee? Ci penseremo per il futuro : "Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. I 5 Stelle sono cambiati rispetto a 5 anni fa, la Lega e' cambiata rispetto a qualche anno fa". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando di un possibile accordo in Europa con M5s.

Sondaggio - Elezioni Europee 2019 : Lega al 31 - 7 per cento batte il M5s fermo al 27 - 2 : L'ondata leghista travolge tutti anche in vista delle elezioni europee. Secondo il Sondaggio pubblicato sul sito politico.eu e ripreso da ItaliaOggi, la Lega di Matteo Salvini è data come primo partito, con il 31,7 per cento dei voti validi e 27 eurodeputati, contro gli appena cinque che aveva otten

Gilet gialli - fondatrice del partito : non parteciperemo a Elezioni europee : Il partito nato in Francia sull'onda dalle proteste dei Gilet gialli non si presenterà alle elezioni europee di maggio. Lo ha detto la fondatrice della nuova formazione politica, Jacline Mouraud, la donna che via Facebook ha dato il via al movimento dei Gilet gialli. La scadenza di maggio è 'troppo vicina per partecipare', ha spiegato Mouraud, che ha aggiunto: 'Gli ...