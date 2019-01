huffingtonpost

: Eclissi totale: la 'Super Luna Rossa' che illuminerà il cielo nella notte del 21 gennaio - HuffPostItalia : Eclissi totale: la 'Super Luna Rossa' che illuminerà il cielo nella notte del 21 gennaio - IK4VvqPeRu4UMEY : 2 luglio 2019: eclissi totale di Sole - Dove vederla (e come) - Agropoligiovani : Una super Luna rossa il 21 gennaio: l'eclissi totale all'alba -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Sarà unamagica quella di lunedì 21 gennaio: insplenderà una meravigliosa "". Agli appassionati di astronomia (e non solo) non rimane che impostare la sveglia e preparare un buon caffè per non perdersi lo spettacolo che l'regalerà all'alba.La "", come è stata ribattezzata dagli appassionati, sarà l'unicaa cui assisteremo nel 2019. Avrà inizio quando in Italia saràfonda per terminare dopo che sarà tramontata. Lasi colorerà di rosso e il fenomeno sarà visibile da tutto il Bel Paese.Lediavvengono quando il nostro satellite naturale si immerge nell'ombra della Terra. Così Sole, Terra esi trovano allineati (in quest'ordine), con la Terra al centro. In questo caso, la totalità dell'...