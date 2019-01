“E’ sempre bello” | il nuovo singolo di Coez

ilfogliettone

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) E' online il videoclip di "Èbello", ildiche sta già dominando le classifiche: oltre 5 milioni di streaming, stabile al primo posto nella top 50 - Italia di Spotify.Realizzato dagli YouNuts, il videoclip è stato girato in Inghilterra a Brighton, la cittadina inglese anche denominata London by the sea, musa di numerosi videoclip e set di artisti internazionali, oltre che centro delbrit pop che nasce tra le Lanes e il Pier. Il video è un racconto per immagini della canzone, tutto si svolge alla luce dei colori tenui del freddo del nord, ed è quasi un piccolo cortometraggio musicale dall atmosfera sospesa tra romanticismo e disincanto, che fa da visual-track a frasi diventate in pochi giorni nuovi mantra in pieno stile.irp