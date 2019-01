Dragon Ball FighterZ pronto a una seconda stagione? Le indiscrezioni per il 2019

Super Dragon Ball Heroes World Mission su Switch e PC dal 5 aprile : 15/01/2019 Scienza e tecnologia E' il primo titolo della serie a sbarcare nei territori occidentali Arriva anche in Europa Super Dragon Ball Heroes World Mission, il gioco di combattimento con le carte ...

L'universo di Dragon Ball incontra i giochi di carte in Super Dragon Ball Heroes World Mission : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Super Dragon Ball Heroes World Mission, il primo gioco della serie a raggiungere i mercati occidentali, sarà disponibile dal 5 aprile 2019 per Nintendo Switch e PC tramite STEAM. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Super Dragon Ball Heroes World Mission è ambientato a Hero Town, una realtà alternativa in cui la forma più popolare di intrattenimento è un gioco di carte di Dragon Ball. I ...

In arrivo Dragon Ball FighterZ Deluxe Edition - i dettagli per il 2019 da Bandai Namco : È trascorso praticamente quasi un anno da quando Dragon Ball FighterZ si è palesato sugli scaffali fisici e digitali dei negozi. Un lasso di tempo più che sufficiente per riuscire a ritagliarsi un suo personalissimo spazio all'interno del panorama videoludico, che gli ha consentito di abbandonare i lidi PS4, Xbox One e PC degli esordi per lanciarsi all'avventura anche sull'ibrida di casa Nintendo, la piccola e versatile Nintendo Switch. A ...

Dragon Ball FighterZ è stato cancellato da alcuni tornei Esport : Nel frattempo, se non siete così navigati nel mondo degli Esport, Dragon Ball FighterZ è attualmente disponibile su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Dragon Ball Xenoverse 2 : in arrivo domani l'Extra Pack 4 : Grazie al lancio dell'Extra Pack 4 su Xbox One, PlayStation 4, PC via Steam e Nintendo Switch, i fan di Dragon Ball Xenoverse 2 potranno mettere le mani sui due nuovi personaggi da domani, mercoledì 19 dicembre.l'Extra Pack 4 include due guerrieri fortissimi: Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta e Broly (Full Power Super Saiyan), tratti dal film Dragon Ball Super: Broly. Inoltre, i giocatori saranno in grado di personalizzare i propri avatar con ...

Gogeta sarà giocabile in Dragon Ball Xenoverse 2 : Extra Pack 4 : Gogeta sarà giocabile in Dragon Ball Xenoverse 2 - Extra Pack 4, e come riporta Bandai il pacchetto in arrivo contiene una serie di interessanti novità. Vediamoli di seguito riportate nel comunicato ufficiale Bandai Namco: A seguito dell'annuncio di Gogeta nel prossimo film Dragon Ball Super: Broly, BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di svelare che il potentissimo Gogeta sarà un personaggio giocabile in Dragon Ball Xenoverse 2 - ...

Dragon Ball - Gogeta e Vegeku : difficile comprendere chi sia il più forte secondo Jump : Grazie al film Dragon Ball Super - Broly, Gogeta diverrà una fusione canonica a livello di continuity. Ricordiamo che finora, il guerriero nato dall'unione tra Goku e Vegeta grazie alla danza metamoru era apparso esclusivamente in due contesti puramente filler, ovvero, nel film Dragon Ball Z - Il diabolico guerriero degli inferi e in Dragon Ball GT nella sua versione di Super Saiyan 4. Ora che è entrato nella continuity principale dell'opera di ...

Dragon Ball Unreal : disponibile una nuova demo con protagonista Goku : Dragon Ball Unreal è un titolo fan made realizzato in Unreal Engine 4 dedicato alla celebre fenomeno anime e manga che tutti noi conosciamo.Ebbene come riporta VG247 il progetto realizzato dagli appassionati al franchise sta continuando e ora possiamo vedere un a nuova demo in azione, come protagonista abbiamo niente meno che Goku.Rispetto alle precedenti demo mostrate sembrano essere stati fatti passi in avanti, infatti ora vediamo un vero ...

Jump Force : direttamente da Dragon Ball saranno presenti Cell e Junior : Bandai Namco Entertainment America ha annunciato oggi che Cell e Junior (Piccolo), saranno presenti in Jump Force in veste di lottatori.Come riporta Dualshockers, senza tenere conto di Freezer, Cell è forse l'antagonista più amato in Dragon Ball Z, anche Junior è molto apprezzato dai fan. Bandai Namco ha accompagnato l'annuncio pubblicando alcune immagini in cui possiamo notare una cura dei modelli niente male, seppure per certi versi i due ...

Dragon Ball Xenoverse 2 : l'Extra Pack 4 include il villain del prossimo film Dragon Ball Super : Broly : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che i fan potranno giocare nei panni di Broly (Super Saiyan Full Power) in Dragon Ball Xenoverse 2 prima del lancio di Dragon Ball Super: Broly.Incluso come parte dell'Extra Pack 4, in arrivo questo inverno, i giocatori saranno in grado di usare Broly nella versione del film. I poteri del Saiyan sono aumentati per raggiungere o persino Superare quelli di Goku.Un nuovo stage, il Tournament of Power ...

Bellissime le skin Fornite di Dragon Ball - Epic potrebbe inserirle? : Si continua a parlare di Fornite: di recente l'artista Ryai ha pubblicato sui suoi account social una serie di skin concept di Fortnite che sono ispirate al mondo di Dragon Ball. Ovviamente nel giro di poche ore le immagini hanno fatto il giro della rete e ha incuriosito anche Ninja, il famoso streamer di Fortnite. Intanto per il designer Ryai le skin Fortnite di Dragon Ball potrebbero essere inserite nella categoria delle "skin Progressive", ...

Jump Force : un nuovo video mostra le trasformazioni dei personaggi di Dragon Ball : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di mostrare dei nuovi video di gameplay con le trasformazioni finali di Goku, Vegeta e Frieza in Jump Force, titolo in arrivo il 15 febbraio per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital, già provato in anteprima. Svelato nel corso del X018 di Microsoft, il trailer mostra come Goku e Vegeta saranno in grado di raggiungere il livello Super Saiyan Blue. Frieza, per non essere sovrastato dai suoi rivali di ...