' Dopo la fine del mondo' | Alberto Caramello Foà canta per i terremotati di Amandola

Fenomeni estremi : studio sui pesci dell’Alta Val Pusteria Dopo il maltempo di fine ottobre : Quali sono state le ripercussioni sulla popolazione ittica del forte maltempo che ha colpito l’Alta Val Pusteria a fine ottobre? Per dare una risposta a tale quesito l’Ufficio caccia e pesca e la Ripartizione foreste hanno effettuato 18 campionamenti in 8 corsi d’acqua della parte orientale della Val Pusteria, in particolare nella Rienza e nella Gadera, nei torrenti Casies, Braies, Sesto, nella Drava, nel rio Silvestro e nell’Aurino. Dai ...

Supercoppa in Arabia - Dopo la partita che fine farà l’indignazione? Ecco con chi abbiamo a che fare : Tanto tuonò che… non piovve. A quanto pare, tra pochi giorni la partita di Supercoppa italiana si svolgerà, come e dove previsto: in Arabia Saudita. Ulteriore conferma del fatto che la capacità di indignarci è direttamente proporzionale al coinvolgimento dei nostri interessi, economici e/o militari. Ricapitolando: la Lega Serie A giocherà la Supercoppa in Arabia, con un confronto tra Juventus e Milan previsto per il 16 gennaio a Gedda, in ...

Addio alla poliziotta Sissy Dopo due anni di coma. La sua fine resta un mistero : Ventisei mesi di lunghissima attesa, oltre due anni senza una risposta. Maria Teresa Trovato Mazza, ventinove anni, è morta ieri a casa dei suoi genitori a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. ...

Che fine ha fatto Quaison? Nuova esperienza Dopo il Palermo : Robin Kwamina Quaison (Stoccolma, 9 ottobre 1993) è un calciatore svedese, centrocampista del Magonza. Il 18 luglio 2014 si trasferisce alla squadra italiana del Palermo, appena promossa in Serie A, con cui firma un contratto triennale. Esordisce con la maglia rosanero nella gara del terzo turno di Coppa Italia disputata il 24 agosto e persa per 3-0 contro il Modena. Il 21 settembre seguente esordisce nel campionato italiano in ...

Lieto fine per il furto delle chitarre dei Negrita - recuperati gli strumenti Dopo gli appelli social : Il furto delle chitarre dei Negrita si è concluso con un Lieto fine. Gli strumenti sono stati ritrovati in un negozio di Perugia dopo che il chitarrista della band aveva lanciato un appello sui social per allertare tutti coloro che potessero avere delle notizie sull'attrezzatura sottratta. Il ritrovamento è stato reso possibile dalla denuncia di un rivenditore di Perugia che ha intercettato lo scambio illecito proposto da due persone che si ...

Gregorio De Falco - il siluro del comandante a Luigi De Falco : "Che fine fanno Dopo le Europee" : L'ormai ex senatore grillino Gregorio De Falco ha deciso di togliersi un po' di sassolini dalle scarpe, dopo che Luigi Di Maio lo ha fatto praticamente cacciare dal partito per aver messo in discussione il decreto Sicurezza e per le accuse lanciate contro i vertici grillini di essersi "appiattiti su

Negramaro - auguri di fine anno con sorpresa : il chitarrista Lele Spedicato appare per la prima volta Dopo la malattia : I Negramaro chiudono un anno difficile con un bellissimo ritorno: Lele Spedicato, il chitarrista colpito da un’emorragia celebrale il 17 settembre, appare per la prima volta in video insieme alla band per un augurio speciale di buon anno a tutti i fan sui social. “È stato un 2018 denso di storie bellissime, difficili, nuove, impegnative, condivise ed affrontate tutte sotto il segno dell’amicizia, quella vera che ci insegna, ...

Matteo Salvini - il discorso di fine anno subito Dopo Sergio Mattarella : così brucia Di Maio e Di Battista : Le mani sul Capodanno. Non c'è limite per Matteo Salvini , che da Bormio registrerà un video messaggio agli italiani per la notte di San Silvestro. Nessuna sovrapposizione con il tradizionale discorso ...

Simona Ventura - Dopo la fine della relazione con Gerò Carraro un nuovo amore? Ecco di chi si tratta : Simona Ventura, dopo la fine della lunga storia d’amore con Gerò Carraro, volta pagina e, stando a quanto scrive da Dagospia, avrebbe iniziato una nuova relazione con il giornalista Giovanni Terzi. Una coppia che sarebbe nata da poche settimane, quindi alle prese con la prova del tempo per capire se siamo di fronti a un “fuoco di paglia o a un vero amore.” Non ci sono baci o paparazzate ma nemmeno smentite, questo in qualche ...

Giulia Salemi contro Cecilia Rodriguez Dopo la fine della loro amicizia su Instagram : «Anche io merito l'amore» : Rottura insanabile tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Le due avrebbero posto fine alla loro amicizia, almeno stando a quanto riporta Instagra. dopo l'inizio della relazione tra Giulia e...

I Foja a Napoli per la festa di fine tour Dopo gli States e l’Europa - l’intervista a Dario Sansone : “La musica è un collante” : Nell'imminenza dello show che i Foja terranno a Napoli il 29 dicembre come festa di fine tour, riportiamo l'intervista a Dario Sansone che abbiamo sentito al telefono per farci raccontare l'ultimo intenso anno di attività. La band conclude in bellezza una lunga esperienza maturata negli Stati Uniti e in Europa, per poi prendersi una pausa. I Foja, un nome che descrive uno stato di irrequietezza che è tipico dei bambini - Dario fa l'esempio in ...

Il meteo di gennaio : Dopo l'Epifania arriva il gelo - a fine mese prevista anche la neve : Il 2019 è sempre più vicino ed il mese di gennaio sta arrivando. In molti si chiedono come sarà il tempo dopo il primo dell'anno. Di seguito daremo un'occhiata alle temperature, alla possibilità di neve più o meno abbondante e a quanta pioggia potrebbe cadere....Continua a leggere

Un fan ha scoperto un errore nella trama di "Friends" 14 anni Dopo la fine della serie tv : La serie tv cult Friends ha chiuso i battenti da oltre 14 anni, dopo ben dieci stagioni eppure, ancora oggi, i suoi fan continuano a osannarla e rivedere le puntate. In qualche caso, la visione ripetuta consente di cogliere qualche piccole errore. L'ultimo è stato riportato dai tabloid britannici, citando un attento utente del sito Reddit, che ha sottolineato una "falla" nella trama.L'errore riguarda la stagione numero 8 e, in ...

Usa - controlli medici su bimbi migranti al confine col Messico/ Dopo morte piccolo 8 anni : due casi in un mese : Usa, controlli medici su bimbi migranti al confine col Messico: Dopo morte di Felipe Alonzo-Gomez, 8 anni, la decisione delle autorità statunitensi