Distensione tra Coni e Governo? Giovanni Malagò | “Ottimista sulla riforma dello sport”

Distensione tra Coni e Governo? Giovanni Malagò: 'Ora sono ottimista sulla riforma dello sport'. Giorgetti: 'La pol…

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Nella giornata odierna si sono svolti gli Stati GeneraliSport, una giornata di approfondimenti e dibattiti organizzata dalpresso il Salone d’Onore di Palazzo H a Roma. Le prime dichiarazioni rilasciate dai protagonisti hanno lasciato intendere che c’è un clima ditradopo le polemiche dell’ultimo periodo in merito allasport voluta da Palazzo Chigi.Il Presidenteha chiarito in apertura: “Non ero ottimista quando è arrivato questo provvedimento (delapprovata nella legge di Bilancio, ndr), lo sono invece oggi perché gli impegni presi sono importanti. Sarebbe una forma di autolesionismo se poi non avessero riscontro nella pratica“. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha prontamente risposto: “Non c’è nessuna volontà di fare intrusione da parte della politica. Il...