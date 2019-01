Diabete | il cane addestrato che aiuta a tenere sotto controllo i livelli di glicemia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Che i cani abbiano un fiuto sopraffino è risaputo, ma se soffriamo di, il nostro amico a quattro zampe può essere un prezioso alleato per la nostra salute. Una, infatti, puòrci a gestire el’insulina nel sangue, per evitare crisi di ipoe iperA verificarlo è stato un gruppo di ricercatori guidato dalla Dott.ssa Nicola Rooney, della Bristol Veterinary School. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista PLOS One, i cani appositamente addestrati sono riusciti ad avvisare i loro padroni, malati didi tipo 1, nell’83% degli episodi di ipo. In questi casi il livello di zuccheri nel sangue cala drasticamente e, se non si interviene, il diabetico può andare incontro a perdita di conoscenza o, nei casi più gravi, perfino morte.“Sapevamo già da altri studi che la qualità della vita dei ...