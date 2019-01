Detrazione cani guida non vedenti 2019 | aumentano le agevolazioni Le novità

leggioggi

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Detrazioninonpiù alte.infatti gli importi detraibili per le spese sostenute per il mantenimento dei. Laè contenuta nella Legge di bilancio, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, al comma 27 dell’articolo unico.In base all’articolo 15 del Tuir, le persone non, oltre alladel 19% per l’acquisto dei, possono beneficiare di unaforfetaria in relazione alla spesa sostenuta per il loro mantenimento. La Manovra, modificando questa norma, ha innalzato l’importo dellaforfetaria, portandola, a partire dal 1° gennaioa 1.000 euro.Consulta lo speciale Legge di bilancio: cos’è Nel momento in cui si procede a effettuare la dichiarazione dei redditi, le persone nonhanno la possibilità di portare inalcune spese, tra ...