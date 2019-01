Dakar 2019 | risultati nona tappa auto | Nasser Al-Attiyah si impone anche nella mass start

DIRETTA/ Dakar 2019 streaming video e tv : Van Beveren rompe il motore - Loeb vicino al successo - 9tappa - : DIRETTA Dakar 2019: info streaming video e tv della 9tappa, da Pisco a Pisco, in programma oggi mercoledi 16 gennaio 2019.

Dakar 2019 - risultati nona tappa moto : Michael Metge vince a sorpresa nella mass start - Toby Price conserva il primato. Van Beveren si ritira : Penultima tappa della Dakar 2019 che va in archivio con la sorprendente vittoria tra le moto del francese Michael Metge (Sherco TVS Rally Factory), 24° in classifica generale alla vigilia della prova odierna e autore di una prestazione di grande spessore tra le dune del deserto peruviano. La nona tappa Pisco-Pisco si è disputata con il formato mass start (partenze ad onda con gruppi di 10 piloti alla volta), per 313 chilometri di prova speciale ...

VIDEO Dakar 2019 - gli highlights e la sintesi dell’ottava tappa. Il successo di Loeb - Price nuovo leader nelle moto : Lo spettacolo della Dakar 2019 continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena inaspettati con un’ottava tappa che è sembrata a lungo nelle mani di Nasser Al-Attiyah per poi cambiare padrone nella seconda parte a causa della strepitosa prestazione dell’eterno francese Sebastien Loeb (PH-Sport), giunto alla quarta vittoria in questa edizione. Walkner (Red Bull KTM Factory Team) si aggiudica l’ottava tappa della Dakar 2019 ...

Dakar 2019 oggi (16 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa Pisco-Pisco. Il percorso ai raggi X : oggi si disputerà la nona e penultima tappa della Dakar 2019, uno dei rally raid più massacranti ed importanti al mondo che quest’anno si sta svolgendo integralmente nel territorio peruviano. Il programma prevede per la giornata odierna la Pisco-Pisco, seconda tappa loop (con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località) della corsa dopo la stage n.7, anche se in questo caso il tracciato si svilupperà quasi esclusivamente ...

Dakar 2019 - tutte le classifiche e i distacchi :

Dakar 2019 - risultati ottava tappa camion e quad : Sotnikov vince e ribalta la classifica! Cavigliasso domina : Oggi si è disputata l’ottava tappa della Dakar 2019, il rally raid più importante e prestigioso al mondo. Grande fatica anche per camion e quad da San Juan de Marcona a Pisco. camion – Dmitry Sotnikov ricorderà a lungo questa memorabile giornata che potrebbe averlo proiettato verso la conquista della Maratona del Deserto. Il 33enne russo ha dominato la tappa e ha anche ribaltato la classifica generale. Il pilota Kamaz, infatti, ha ...

Classifica Dakar 2019 Moto - la graduatoria ed i distacchi. Price balza al comando davanti a Quintanilla :

Classifica Dakar 2019 Auto - la graduatoria ed i distacchi. Al-Attiyah al comando dopo cinque tappe :

Dakar 2019 - risultati ottava tappa auto : Sebastien Loeb domina a Pisco - Al-Attiyah è secondo e guadagna terreno sugli inseguitori. Crolla Peterhansel : Lo spettacolo della Dakar 2019 continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena inaspettati con un’ottava tappa che è sembrata a lungo nelle mani di Nasser Al-Attiyah per poi cambiare padrone nella seconda parte a causa della strepitosa prestazione dell’eterno francese Sebastien Loeb (PH-Sport), giunto alla quarta vittoria in questa edizione. Il nove volte campione del mondo WRC ha domato magistralmente le varie sezioni di dune ...

Dakar 2019 - streaming video e tv : moto - ha vinto Walkner! Price leader della classifica - 8tappa - : Diretta Dakar 2019, info streaming video e tv. La 8tappa oggi si corre da San Juan de Marcona a Pisco, in Perù: orario e percorso , 15 gennaio, .

Dakar 2019 - 8ª tappa : Al-Attiyah vince e resta in vetta alla classifica - successo Walkner nelle moto : Dakar 2019, 8ª tappa: Al-Attiyah ha vinto la tappa odierna tra le auto, restando dunque in vetta alla classifica generale Dakar, ottava tappa: Matthias Walkner in moto e Nasser Al-Attiyah tra le auto sono stati i vincitori della gara odierna che partiva da San Juan de Marcona e terminava a Pisco. Nel corso dei 575 chilometri di tracciato è successo davvero di tutto con motori “ballerini” ad esempio, come quello che ha causato ...

Dakar 2019 - risultati ottava tappa moto : vince Matthias Walkner - Toby Price è il nuovo leader - Ricky Brabec si ritira : Matthias Walkner (Red Bull KTM Factory Team) si aggiudica l’ottava tappa della Dakar 2019 per quanto riguarda le moto e riapre tutti i discorsi a livello di classifica generale. La notizia del giorno, infatti, è la rottura del motore dell’ex leader della graduatoria, lo statunitense Ricky Brabec, che costringe il portacolori del Monster Energy Team al ritiro. La stage odierna, San Juan de Marcona-Pisco di 575 chilometri complessivi ...

Dakar 2019. Tappa 7 - tripletta della MINI : tripletta MINI, Al-Attiyah gioca di strategia La prima tripletta dell'edizione 2019 della Dakar è targata MINI , con Peterhansel , Buggy MINI, che domina la settima Tappa e vince con un vantaggio di 4'...