Cristiano Ronaldo accusato di stupro | la ex incontra l avvocato di Mayorga ' Ho prove

Supercoppa - fiducia Juventus : Cristiano Ronaldo è il Re di coppe : Il motore primo dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus è in un dato. CR7 è l'unico al mondo ad aver alzato cinque volte al cielo la Champions nuova formula, ossessione bianconera. ...

Cristiano Ronaldo-Mayorga - la sua ex : "Prove compromettenti sullo stupro" : Non c'è pace per Cristiano Ronaldo che da quando ha messo piede in Italia, tra le fila della Juventus, ha dovuto difendersi dalla accuse di stupro da parte della ragazza americana Kathryn Mayorga. La donna, infatti, ha rivelato di aver subito molestie sessuali dal fuoriclasse di Funchal, nel 2009, a Las Vegas e il tutto è ancora nelle mani degli inquirenti che stanno indagando. Recentemente, tra l'altro, la Polizia di Las Vegas ha richiesto ...

Supercoppa - la Juve si affida a Cristiano Ronaldo - lo spacca-finali : Cristiano Ronaldo, 33 anni, 15 gol in questa stagione, a Gedda assieme a Blaise Matuidi, 31 LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA OGGI Dal nostro inviato Luca Bianchin

Juventus-Milan - amuleto-Cristiano Ronaldo per la finale di Supercoppa : quando scende in campo... : Mentre Gonzalo Higuain, telefono alla mano e broncio in viso, passeggia nei pressi dell' hotel che ospita il Milan a Gedda per informarsi sulla trattativa con il Chelsea, Cristiano Ronaldo si prepara con il sorriso stampato in volto per la prima "finale" con la maglia della Juve. La differenza di um

Supercoppa italiana : stasera sfida tra Cristiano Ronaldo e l'ex Higuain : Prima di entrare nella fase clou, l'annata calcistica offre agli appassionati del genere una bella sfida che si svolgerà stasera a Gedda. I duellanti sono Juventus e Milan, che si contenderanno la Supercoppa italiana. I due club, da sempre rivali, si daranno battaglia fino all'ultimo, perché entrambi non vorranno rinunciare al primo trofeo del 2019. I bianconeri tecnicamente superiori, non possono contare su questo dato di fatto, perché come ha ...

Cristiano Ronaldo vola a Jeddah per la Supercoppa - in Italia arriva… Leo Messi : i motivi della visita lampo : Il giocatore del Barcellona è arrivato in provincia di Pordenone nella mattinata di ieri, per poi ripartire nel primo pomeriggio alla volta della Spagna Viaggio lampo di Lionel Messi in Italia, proprio mentre Cristiano Ronaldo volava verso l’Arabia Saudita alla volta di Jeddah. Il campione argentino è giunto in mattinata a Sacile, in provincia di Pordenone, per incontrare il proprio dietologo di fiducia, ovvero il dottor Giuliano ...

Ibrahimovic che stoccata a Cristiano Ronaldo : 'La Juve non è un sfida' : Getty Images Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo: "La Juventus non è una sfida" Il trasferimento di Cristiano Ronaldo in Serie A e alla Juventus ha scatenato reazioni in tutto il mondo. CR7 è con ...

Cristiano Ronaldo - l'uomo delle finali in campo anche in Supercoppa : Archiviata la pausa invernale, per la Juventus è tempo di tornare a conquistare trofei. Questo pomeriggio i bianconeri sono volati a Gedda, dove mercoledì sera, alle ore 18:30 italiane, si disputerà la finale di Supercoppa italiana Juventus-Milan. Massimiliano Allegri è fortemente motivato a riportare questo titolo a Torino, anche per mettere nella bacheca personale il decimo trofeo vinto con la Vecchia Signora. Il mister, nella conferenza post ...

Cristiano Ronaldo «svende» la villa nel Cheshire : Cristiano Ronaldo ha venduto la sua villa del Cheshire (Regno Unito) in cui ha vissuto durante il suo periodo al Manchester United a 645.000 sterline (722 mila euro) in meno rispetto al prezzo pagato per comprarla nel 2008, l'anno in cui scoppiò la crisi finanziaria: secondo il Daily Mail il prezzo di acquisto fu allora di 3,895 milioni di sterline, l'equivalente di circa 4,3 milioni di euro. CR7 acquistò la proprietà con cinque stanze da letto, ...

Dal possibile ritorno di Pogba alla Juventus alle qualità di Cristiano Ronaldo : a tutto Dybala : Paulo Dybala ed il possibile ritorno in bianconero di Pogba: le parole dell’attaccante bianconero “Tutti vorrebbero avere un giocatore delle qualità di Pogba in squadra, ma qualunque sarà la sua decisione gli augurerò sempre il meglio“. L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, si esprime così su un possibile ritorno di Paul Pogba in bianconero. La ‘Joya’ ai microfoni di ‘Telefoot’ passa poi ...