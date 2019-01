Coppa Italia | nessuna sanzione alla Lazio per i cori antisemiti

Coppa Italia - nessuna sanzione contro la Lazio dopo i cori durante la gara col Novara : Coppa Italia, il giudice sportivo non ha infierito contro i tifosi della Lazio dopo i cori uditi durante la gara col Novara nessuna sanzione da parte del giudice sportivo nei confronti della Lazio per i cori a sfondo antisemita contro la Roma di una piccola parte dei tifosi biancocelesti durante il match di Coppa Italia col Novara. L’unica sanzione è per il club giallorosso, multato di 3.000 euro per il lancio di petardi da parte dei ...

Programma Coppa Italia - si comincia con Milan-Napoli il 29 : Roma, 16 gen., askanews, - la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale della Coppa Italia. Il big match Milan-Napoli è in Programma al Meazza il 29 gennaio alle 20.45, poi il ...

La SuperCoppa Italiana inizia male : invasione di campo per un selfie con CR7 : Supercoppa Italiana iniziata con il piede sbagliato, dopo un’invasione di campo durante il riscaldamento, ce n’è stata un’altra nei primi minuti di gioco inizia con un’invasione di campo nella sfida per la Supercoppa tra Juventus e Milan a Gedda. Un tifoso è entrato sul terreno di gioco nel primo minuto di gara e si è avvicinato a Cristiano Ronaldo per scattare un selfie, prima di essere rincorso e raggiunto dagli ...

Coppa Italia - ufficializzato il programma dei quarti : modifiche anche ad alcune partite di A : Negli ultimim minuti è stato ufficializzato il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia, partenza martedì 29 con Milan-Napoli, mentre l’ultimo dei quattro match sarà Inter-Lazio il 31 gennaio alle ore 21. Questo il calendario dei quarti di Coppa Italia: Milan-Napoli, martedì 29 gennaio, alle 20,45 (Rai 1); Fiorentina-Roma, mercoledì 30 gennaio, alle 17,30 (Rai 2); Atalanta-Juventus, mercoledì 30 gennaio alle 20,45 (Rai 1); ...

Coppa Italia : quarti - programma e orari : ANSA, - ROMA, 16 GEN - E' stato ufficializzato il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia, in programma a fine mese. Si comincerà martedì 29 con Milan-Napoli, mentre l'ultimo dei quattro ...

SuperCoppa Italiana - Nadved snobba Higuain : “non è importante” : Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato del caso Higuain a pochi minuti dall’inizio della Supercoppa Italiana “Higuain? Non è importante, non è giusto parlare di Higuain e non sarebbe rispettoso né per lui, né per la squadra. Da domani si potrà parlare“. Pavel Nedved ai microfoni di Rai Sport ha snobbato il Pipita, asserendo di non voler parlare della questione. “Solo una Supercoppa con Allegri? Le ...

A Gedda la finale di SuperCoppa Italia : Dopo le polemiche sollevate dalla scelta della Lega di Serie A di giocare la partita in Arabia Saudita il principe ereditario ha concesso l'ingresso nello stadio a 15 mila donne nel settore famiglie - ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - SuperCoppa italiana in DIRETTA : i voti in tempo reale : Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE della Supercoppa italiana 2018 tra Juventus-Milan. Quest’oggi, 16 gennaio (ore 18.30), al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) è fissato l’appuntamento. Spetterà ai campioni d’Italia e ai milanisti contendersi il primo trofeo della stagione in questo insolito duello ben al di fuori dei nostri confini. Le due compagini andranno al caldo del Medio Oriente e ...

Albo d’oro SuperCoppa Italiana calcio : tutti i vincitori. Chi andrà in testa tra Juventus e Milan? : A Jeddah (Arabia Saudita) si è disputata la Supercoppa Italiana 2018 di calcio, Juventus e Milan si sono fronteggiate a viso aperto per la conquista del primo trofeo stagionale. Questa competizione, fondata nel 1988, era stata vinta per sette volta sia dai bianconeri che dai rossoneri che dunque oggi si sono fronteggiate per balzare in solitaria al comando dell’Albo d’oro. Di seguito l’Albo d’oro della Supercoppa Italiana ...

Juve-Milan - tutte le FOTO della finale di SuperCoppa italiana : Scorre il countdown per il match tra Juventus e Milan a Gedda, teatro della finale di Supercoppa italiana. Dal pre-partita negli spogliatoi all'atmosfera del King Abdullah Sports City Stadium, viviamo ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Entella : Simone Icardi - un cognome 'scomodo' - Coppa Italia - : PROBABILI FORMAZIONI Roma Entella: le quote e le ultime notizie circa moduli e titolari attesi stasera per la partita degli ottavi di Coppa Italia.

Coppa Italia - ecco il programma - Milan-Napoli il 29 gennaio alle 20.45 : Completato il quadro delle otto migliori di Coppa Italia 2018-2019, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale del torneo. Gare in casa per le due milanesi. Il big match Milan-Napoli aprirà le danze al Meazza martedì 29 gennaio alle 20.45, poi il 30 gennaio andranno in scena Fiorentina-Roma (ore 17.30) eAtalanta-Juve (20.45). Inter-Lazio chiuderà invece i quarti il 31 gennaio alle 21. Milan e Napoli si affronteranno ...

Probabili formazioni / Juventus Milan : pioggia di ex - ma Higuain va in panchina! - SuperCoppa Italiana - : Probabili formazioni Juventus Milan: le scelte dei due allenatori per la Supercoppa Italiana, partita secca che si gioca a Jeddah.