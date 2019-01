Coppa Italia | il calendario dei quarti di finale | date ed orari degli incontri

Juventus-Milan tra poco in tv - a che ora inizia la SuperCoppa Italiana : su che canale vederla in chiaro. Programma e streaming : Alle ore 18.30 verrà fischiato il calcio d’inizio di Juventus-Milan, match che assegna la Supercoppa Italiana. A Jeddah (Arabia Saudita) è ormai tutto pronto per questa partita che mette in palio il primo trofeo della stagione: i bianconeri partono con tutti i favori del pronostico ma i rossoneri hanno le carte in regola per mettere in difficoltà i Campioni d’Italia che hanno perso le ultime due edizioni di questa competizione. ...

SuperCoppa Italiana - Juventus-Milan : Cutrone titolare - Higuain va in panchina : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan vedrà Cutrone scendere in campo dal primo minuto in quel di Gedda: Higuain in panchina Supercoppa Italiana, Juventus-Milan è alle porte. Dopo giorni di parole e polemiche, è giunto il momento di scendere in campo a Gedda e fare sul serio. Il Milan dovrà farlo senza il proprio centravanti titolare Gonzalo Higuain, alle prese con la febbre oltre che con le voci di calciomercato che lo vorrebbero ad un ...

SuperCoppa Italiana - Higuain sorprende tutti : il post Instagram che “spiazza” i tifosi : Supercoppa Italiana alle porte, mancano solo poche ore alla gara ed il giallo attorno ad Higuain si fa sempre più fitto Supercoppa Italiana, Higuain ha sorpreso tutti. Dopo un’intera giornata a discutere della sua possibile presenza in campo, del possibile approdo al Chelsea, di Piatek, della febbre che ha colpito il centravanti rossonero e dell’assenza del Pipita nella foto di squadra, è spuntato un post Instagram che sembra ...

Probabili formazioni Juventus-Milan - SuperCoppa Italiana : le ultimissime novità. Higuain non gioca? Cutrone pronto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 15.30 Gonzalo Higuain sarà in campo a Jeddah per disputare la Supercoppa Italiana? Alle ore 18.30 Juventus e Milan scenderanno in campo in Arabia Saudita per contendersi il primo trofeo della stagione ma c’è un giallo riguardante l’attaccante rossonero: ieri Rino Gattuso aveva dichiarato che lo avrebbe fatto giocare ma nella foto di squadra di questa ...

LIVE Juventus-Milan - SuperCoppa Italiana in DIRETTA : chi vincerà l’ottavo trofeo? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, Finale della Supercoppa Italiana di calcio. Si assegna a Gedda (Arabia Saudita) il titolo della stagione 2018, che la Lega ha deciso di far disputare a gennaio invece che ad agosto. La posta in palio sarà altissima: entrambe le squadre, infatti, sono quelle che hanno vinto più volte il trofeo (7). Chi alzerà la coppa, dunque, diventerà anche la compagine più vincente della storia della ...

SuperCoppa d'oro - un affare per tutti : è la partita più cara di sempre nel calcio italiano : ... a Shanghai su un campo di patate il punto più basso nel 2015, e ha dato voce ai cambiamenti iniziati da poco tra Riad e Gedda, nell'ambito del programma governativo Vision 2030, in cui lo sport ha ...

SuperCoppa Italiana - il Milan esclude Higuain dalla foto rito di rito - rottura confermata? : Dal proprio account ufficiale, il Milan mostra la foto di gruppo della squadra con il principe Abd al-Aziz bin Turki bin Faysal Al Sa’ud, solo un escluso: Higuain Sul proprio profilo Twitter il Milan ha pubblicato una foto di gruppo con il principe Abd al-Aziz bin Turki bin Faysal Al Sa’ud, dove non era però presente il Pipita. Un segnale sicuramente importante sul fronte mercato: Higuain viene da tempo accostato al Chelsea ...

Juventus-Milan - SuperCoppa italiana in diretta su Rai1 alle 18.30 : Dopo le polemiche degli scorsi giorni, è finalmente giunto il momento del campo. Oggi, con calcio di inizio alle ore 18.30, si gioca Juventus-Milan, partita valida per la Supercoppa italiana. La partita sarà trasmessa in diretta da Gedda, in Arabia Saudita, su Rai1. Telecronaca curata da Gianni Cerqueti e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Stefano Mattei e di Luca De Capitani. Coordinamento giornalistico di Pino ...

SuperCoppa Italiana - Milan in ansia per Higuain : il Pipita rischia di saltare il match con la Juventus : Secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero, l’attaccante argentino ha l’influenza e rischia di non recuperare per il match di questa sera Gonzalo Higuain rischia di non essere in campo nella finale di Supercoppa Italiana, in programma questa sera a Jeddah (ore 18.30 in Italia). L’attaccante argentino infatti ha una leggera influenza, quanto basta per ritenerlo in dubbio in vista del big match con la Juventus, che ...

SuperCoppa italiana Juventus-Milan : migliori bonus scommesse e TV : Tutto è pronto per la 31^ edizione della Supercoppa italiana, il trofeo in gara secca che vede affrontarsi Juventus e Milan! In altre parole: detentrice di Scudetto e Coppa Italia contro finalista perdente di coppa.Questa partita anticipa la ripresa del campionato (in programma nel weekend) e si colloca in una settimana ricca di coppe nazionali: tra i top movimenti calcistici, si scende in campo in Spagna, Inghilterra e Francia. Sono giorni ...

Stasera c’è la SuperCoppa Italiana : Juventus e Milan si giocheranno il trofeo alle 18.30 in Arabia Saudita, dopo molte polemiche e in mezzo a un grosso caso di calciomercato

Miccichè : 'SuperCoppa utile all'Italia Anche Salvini sarà felice' : Nei giorni scorsi era montata una polemica, Anche politica, attorno alla scelta di giocare la Supercoppa in Arabia Saudita, nel mirino per l'omicidio del giornalista Khashoggi e le forti limitazioni ...