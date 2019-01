Coppa del Re | Atletico Madrid eliminato dal Girona | decisivo l' ex Roma Doumbia

La Juventus vince la SuperCoppa : tutte le FOTO della festa dei bianconeri : 1/13 AFP/LaPresse ...

Coppa del Re : Atletico eliminato dal Girona - al Wanda Metropolitano è 3-3 : Grande sorpresa nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa del Re: l'Atletico Madrid è stato eliminato in casa dal Girona . Il 3-3 del Wanda Metropolitano qualifica i catalani. Avanti con Kalinic, i ...

Skeleton - Coppa del Mondo Igls 2019 : si gareggia dopo le prove annullate a Koenigssee - in palio anche il titolo europeo : Torna l’appuntamento con la Coppa del Mondo di Skeleton: dopo lo stop forzato di settimana scorsa a Koenigssee, con le avverse condizioni meteo che hanno costretto la giuria ad annullare le gare, si vola in Austria nel week-end, in quel di Igls, dove si assegnerà anche il titolo europeo (che era inizialmente programmato proprio sul ghiaccio teutonico). Prosegue la grande sfida al maschile, dove il livello medio si è nettamente alzato nelle ...

Pagelle/ Juventus Milan - 1-0 - : i voti della partita - il trofeo è dei bianconeri! - SuperCoppa Italiana - : Pagelle Juventus Milan: i voti della Supercoppa Italiana. E' dei bianconeri il trofeo, per l'ottava volta: decide il gol di Cristiano Ronaldo al 61' minuto.

SuperCoppa Italiana – Dalla delusione per il ko del Milan al ‘giallo Higuain’ - Gattuso rivela : “ecco perchè non c’era nella foto col principe” : Gattuso commenta il ko del Milan di questo pomeriggio contro la Juventus a Gedda: la delusione dell’allenatore rossonero dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana La Juventus alza al cielo per l’8ª volta il trofeo della Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha battuto questa sera a Gedda il Milan di Gattuso, grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Non sono mancati gli episodi che hanno creato un po’ di polemica e ...

La SuperCoppa in Arabia : la triste fiera del calcio italiano : La fiera del calcio italiano Ora sedetevi e prima di leggere immaginatevi ad una fiera, con tante bancarelle, qualche strillone, due-tre saltimbanchi e quattro carrettini di cibarie. “Stasera si esibisce il calcio, accorrete gente, mille euro a chi guarda la partita e accetta senza polemiche il verdetto. Correte, affrettatevi”. La fiera è in Arabia Saudita. Tutto pronto. Le squadre sono negli spogliatoi, qualcuno è dovuto rientrare perché aveva ...

Serie A Basket - la presentazione delle Final Eight di Coppa Italia : tutti gli accoppiamenti : E' cominciata la discesa del campionato Italiano verso i playoff e il girone d'andata ha definito il tabellone coi relativi accoppiamenti delle Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno a Firenze ...

SuperCoppa - Juventus-Milan 1-0 - i voti delle pagelle bianconere : Ronaldo da urlo : Non sono mancate certo le emozioni nella finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan, terminata con il punteggio di 1-0 a favore della squadra di Allegri. Decisivo il gol segnato da Cristiano Ronaldo dopo 15 minuti nella ripresa. Il portoghese ha sfruttato nel migliore dei modi un assist di Pjanic. Non mancano i voti alti nella squadra bianconera, che ha conquistato per l'ottava volta nella sua storia questo trofeo. Ma anche il Milan ha giocato ...

Biathlon femminile - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019. Azzurre contro tutte : che sfida nella quinta sprint stagionale : Italia contro Resto del Mondo. E’ ormai una dolce abitudine questa per i tifosi azzurri che attendono con ansia la sfida sulla distanza dei 7.5 km che potrebbe lanciare ulteriormente il duo Wierer-Vittozzi nelle prime due posizioni della classifica della Coppa del Mondo. E’ una sprint meno “pesante” del solito, quella in programma domani alle 14.30 in una Ruhpolding avvolta nella neve, perchè non fa da preludio ...

SuperCoppa Italiana - il gol di Cristiano Ronaldo sblocca Juventus-Milan : sul filo del fuorigioco… [VIDEO] : Supercoppa Italiana, Cristiano Ronaldo autore del gol che ha sbloccato la gara tra Juventus e Milan in quel di Gedda: il video della rete-- Cristiano Ronaldo, sul filo del fuorigioco, ha sbloccato Juventus-Milan. La Supercoppa Italiana sta offrendo una gara molto equilibrata, sbloccata appunto dal talento del fenomeno portoghese, il quale di testa su assist di Pjanic ha trafitto Donnarumma a metà secondo tempo. Il Milan ...

Sci Alpino – Coppa del Mondo femminile - l’elenco delle azzurre che saranno alla tappa di Cortina : Sette azzurre per la tappa di Cortina con due discese e un superG: tornano in gara dopo un mese Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Fanchini e Anna Hofer In sette per tre gare. È stato definito l’elenco delle atlete convocate per la tappa di Coppa del Mondo femminile di sci Alpino in programma nel weekend a Cortina, dove si svolgeranno due discese consecutive venerdì 18 e sabato 19, più il superG di domenica 20. Sull’Olympia ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2019 : la mitica Lauberhorn ai raggi X. Il tracciato più lungo della Coppa del Mondo. E il ponte col trenino… : Signore e signori, eccoci pronti per una delle piste più belle, emozionanti, dure, spettacolari e imperdibili della Coppa del Mondo di sci alpino. Si tratta, ovviamente, della pista del Lauberhorn che si trova nella località svizzera di Wengen sulla montagna omonima ed è sede della gara sciistica che si disputa sin dal 1930. La pista di Discesa libera, con il suo scenario mozzafiato, è la più lunga di tutto il Circo Bianco con i suoi 4480 metri ...