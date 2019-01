Conte | ' Tanti impegni da domani | c' è Cdm importantissimo'

Gli italiani non sono Contenti della propria offerta ADSL o Fibra e in tanti vogliono cambiare : Secondo una ricerca sempre più italiani non sono contenti della propria offerta ADSL e Fibra e sono pronti a cercare una soluzione più vantaggiosa L'articolo Gli italiani non sono contenti della propria offerta ADSL o Fibra e in tanti vogliono cambiare proviene da TuttoAndroid.

Conte : ci auguriamo svolta in paesi che ospitano nostri latitanti : Roma, 15 gen., askanews, - 'Ci auguriamo una significativa svolta in quei paesi che ancora ospitano nostri latitanti: noi offriamo tutte le garanzie ma quando una sentenza passa in giudicato nessuno ...

Frode nell'appalto piscine : tutti gli indagati e i dettagli Aosta -La Procura Contesta l'ipotesi di reato a due rappresentanti della "... : A poche ore dalla notizia delle quattro denunce per una presunta Frode nell'appalto per la gestione 2017-2027 delle piscine regionali di Aosta, Verrès e Pré-Saint-Didier, emergono i primi dettagli ...

Di Maio : da Conte lavoro importantissimo - Tria non si dimette : Roma, 5 dic., askanews, - 'Aspetto che i voti alla compagine di governo li diano i cittadini ma Conte a livello internazionale, anche per il dialogo con l'Ue, sta per portare a casa un risultato ...

Di Maio : da Conte lavoro importantissimo - Tria non si dimette : Roma, 5 dic., askanews, - "Aspetto che i voti alla compagine di governo li diano i cittadini ma Conte a livello internazionale, anche per il dialogo con l'Ue, sta per portare a casa un risultato ...

Premier anonimo? Le indiscrezioni : Conte sale nei sondaggi e ha amici importanti per insidiare Di Maio : Conte è talmente abile nell'interpretare il ruolo del Giano bifronte che il suo stesso portavoce Rocco Casalino, quando si produsse nell' intemerata contro...il ministero dell' Economia, con ...

Terra dei Fuochi - Bonelli (Verdi) : “Conte la chiama la ‘Terra dei cuori’? Locuzione pessima - da cantanti neomelodici” : “Il presidente del Consiglio Conte ha ribattezzato la Terra dei Fuochi con “Terra dei cuori”? E’ una Locuzione pessima. Nemmeno un cantante neomelodico la userebbe. E’ vero che siamo nella Terra dei cantanti neomelodici, quindi il cuore, il romanticismo…ma qui stiamo parlando di una cosa seria“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, Angelo Bonelli dei Verdi commenta le ...

Imperia : lanciarono uova e carta igienica contro Matteo Salvini - manifestanti a processo "Contestato perché fascista e 'contamusse'" : Matteo Salvini è fascista e 'contamusse '", " presto ci sarà una Norimberga e chi ci accusa oggi dovrà pagare ". Sono alcuni dei commenti contenuti nelle dichiarazioni post udienza di due dei sette ...