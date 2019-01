Concorso psicologo in Sardegna e Lombardia | esperto culturale Toscana

Concorso psicologo a Salerno - educatore Lomazzo - istruttore assistenziale Sanremo : Procediamo con nuove indicazioni che riguardano i concorsi pubblici per la professione di psicologo, educatore e istruttore assistenziale. I bandi, con scadenza fino al 6 febbraio sono stati emanati dall'Azienda Ospedaliera - San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno (psicologo), e dai comuni di Lomazzo e Sanremo, per la professione di educatore asilo nido e istruttore socio assistenziale. Borsa di studio psicologo L'Azienda Ospedaliera - ...

Concorso psicologo a Roma - educatore nido a Perugia e Varese - assistente sociale Matelica : Dopo aver parlato delle ultime selezioni pubbliche per OSS e infermieri, andiamo a segnare nuovi concorsi e opportunità professionali disponibili in queste settimane in particolare per psicologi, educatori asili nido e assistenti sociali. I bandi, tutti in scadenza nel mese di gennaio, verranno svolti presso l'ASL Roma 6 per il ruolo di psicologo, al Comune di Perugia e a quello di Olgiate Olona (provincia di Varese) per la professione di ...

Concorso psicologo in Abruzzo - tecnico biomedico - infermieri e fisioterapista a Napoli : In questo articolo torneremo a segnalare di nuovi concorsi pubblici e selezioni in campo sanitario, per la professione di psicologo, tecnico di laboratorio, infermiere e fisioterapista. I bandi, con scadenza fissata fino al 10 dicembre, verranno espletati presso l'ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, per il ruolo di psicologo e presso l'Istituto Nazionale per la Cura dei Tumori 'Giovanni Pascale' di Napoli, per la professione tecnico biomedico, ...

Concorso assistente sanitario a Ragusa - psicologo Napoli e Roma : Nuove opportunità concorsuali per la professione di assistente sanitario e psicologo. I bandi, con scadenza fissata tra il 10 e il 27 dicembre prossimo verranno espletati, presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (assistente sanitario), e presso l'Università La Sapienza di Roma e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, per quanto riguarda il ruolo di psicologo. Avviso pubblico per assistente sanitario L'ASP di Ragusa ha indetto un ...

Concorso psicologo a Udine - infermieri a Roma e in Campania : Con scadenza fissata tra il 3 e il 23 dicembre prossimo sono stati resi noti nuovi concorsi pubblici che riguardano la professione di psicologo e infermieri. Le assunzioni prevedono incarichi con contratto a tempo determinato, indeterminato e conferimento di borse di ricerca. Gli incarichi verranno espletati, presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (psicologo), e presso l'Azienda Ospedaliera di Roma e l'Ospedale San Pio di ...

Concorso psicologo a Mantova - biologo a Napoli - assistente sanitario Gorizia : Nella Gazzetta Ufficiale n°93 del 23 novembre scorso sono stati resi pubblici nuovi concorsi, per la professione di psicologo, biologo e assistente sanitario. I bandi e le selezioni pubbliche, con scadenza fissata fino al prossimo 23 dicembre verranno espletati, presso l'Azienda Socio Sanitaria di Mantova (psicologo); la Stazione Zoologia 'Anton Dohrn' di Napoli (biologo), e presso l'A.A.S. n. 2 Bassa Friulana - Isontina di Gorizia, per il ruolo ...