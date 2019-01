Colite e Morbo di Crohn | gli effetti benefici del melograno

dilei

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Ricco di vitamina C e di fenoli dalla forte azione antiossidante, il melagrano è ricco di: aiuta a contrastare i problemi legati alla menopausa, previene i tumori (l’acido punico è un efficace inibitore del cancro al seno), ha proprietà anticoagulanti, antimicotiche, idratanti. È un vero e proprio superfood e, oggi, è stata dimostrata una sua ulteriore utilità.Secondo una ricerca guidata dall’Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine di Bangalore e dall’università americana di Louisville, iloffrirebbe un valido aiuto alle persone (duecentomila solo in Italia) che soffrono di malattie infiammatorie croniche intestinali come ildie laulcerosa. Il merito va all’urolitina, un metabolita microbico in cui risiederebbe la chiave per contrastare quel tipo di patologie.La particolare molecola sarebbe infatti ...