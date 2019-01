Coldiretti | dazi | scure UE da 175 euro a tonnellata sul riso asiatico

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) “Scattano finalmente ipei sulproveniente dalla Cambogia e dalla Birmania (ex Myamar) che ne hanno esportato nell’Unionepea ben 328 milioni di chili nel 2017/18, con un aumento del 256% negli ultimi sette anni“: è quanto emerge da una analisi delladivulgata in occasione del via libera al regolamento esecutivo della Commissionepea che attiva la clausola di salvaguardia, dopo la scadenza dei termini previsti per l’adozione dalla procedura scritta. “Si tratta – sottolinea la– di un deciso cambio di rotta nelle politichepee rispetto agli accordi commerciali preferenziali stipulati con Paesi che spesso non rispettano le condizioni produttive ed i diritti dei lavoratori vigenti all’interno dell’Unione, con gravi danni per i produttori e rischi per i consumatori.Oltre 2/3 degli arrivi riguardano la Cambogia e ...