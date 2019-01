Chiesta archiviazione per tre imam

BIMBA LASCIATA IN AUTO E MORTA : Chiesta archiviazione PER IL PADRE/ Pisa ultime notizie - colpa di un black out : Pisa, BIMBA MORTA in AUTO: CHIESTA ARCHIVIAZIONE per il PADRE. Accusa e difesa concordano, nessuna respoinsabilità colposa. 44enne ebbe 'black out'.

Pisa - bimba dimenticata in auto e morta : Chiesta l’archiviazione per il papà : La piccola Giorgia, di un anno, è morta in auto il 18 maggio scorso dopo che il padre l'aveva lasciata per ore nella vettura posteggiata davanti all'azienda di San Piero a Grado (Pisa) dove lavora. Sia accusa che difesa sarebbero arrivati alla conclusione che non sussistono comportamenti colposi da parte del genitore.Continua a leggere

