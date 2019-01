Chi è Katelyn Ohashi? La ginnasta più famoso del mondo | lo show al corpo libero che ha

oasport

: #ginnastica Chi è Katelyn Ohashi? La ginnasta più famoso al mondo in questo momento, il suo corpo libero ha sbancat… - OA_Sport : #ginnastica Chi è Katelyn Ohashi? La ginnasta più famoso al mondo in questo momento, il suo corpo libero ha sbancat… - francis30377853 : @vhgmlcm @KamalaHarris @katelyn_ohashi @uclagymnastics Chi-qui-ta!! Con tu voz jahah -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)è semplicemente lapiù famosa del momento, tutti stanno parlando di lei, i media di ogni angolo delstanno raccontando la sua storia e il video della sua ultima prestazione alha letteralmente sbancato a livello di visualizzazioni. Dagli USA all’Europa, la sua esibizione all’ultimo Collegiate Challenge ha fatto furore e ha fatto emozionare non solo i grandi appassionati della Polvere di Magnesio ma anche chi non è molto vicino a questa disciplina. Una coreografia coinvolgente, una buona acrobatica, un sorriso sempre stampato sul viso, l’amore per questo sport che traspare in ogni momento, l’accompagnamento delle compagne a bordo pedana che la supportano imitando il suo esercizio: questi elementi hanno catturato l’attenzione del grande pubblico, un mix vincente che ha riportato alla ribalta questa atleta. Ma chi è ...