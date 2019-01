Chelsea-Higuain | c’è l’accordo | i dettagli economici dell’affare | ‘’ciao ciao Milan’’

Sky : trovato accordo tra Chelsea e Milan per Higuain : Ritrova Sarri È un po’ il segreto di Pulcinella. Gonzalo Higuain lascia il Milan e torna a lavorare con Maurizio Sarri dopo l’annata dei 36 gol e del secondo posto a Napoli. Gianluca Di Marzio a Sky Sport, a Speciale Calciomercato, informa dell’accordo che è stato trovato tra il Chelsea e la Juventus. Il Chelsea non acquisterà Higuain, lo prenderà in prestito per sei mesi. E se scattano determinate condizioni – ...

Calciomercato - Morata ad un passo dall’Atletico : il Chelsea vicinissimo ad Higuain e si innesca il valzer : Morata potrebbe innescare un valzer delle punte destinato ad animare questi giorni di Calciomercato, tanti club coinvolti, anche Milan e Genoa Il Calciomercato si accende e Morata potrebbe avviare un valzer delle punte che potrebbe toccare diversi campionati. L’attaccante ex Juventus è infatti ad un passo dalla firma con l’Atletico Madrid, proprio lui, ex merengues. Qualora Morata dovesse firmare con i Colchoneros, il Chelsea ...

Higuain - la cessione al Chelsea potrebbe portare Emerson Palmieri alla Juve (RUMORS) : La Juventus in questo momento si trova a Gedda dove nel pomeriggio disputerà la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Tutti si aspettavano una gara in cui i duellanti in attacco sarebbero stati Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain e invece le aspettative in tal senso rischiano di essere deluse, perché secondo le ultime indiscrezioni il Pipita non sarà in campo. La sua assenza affonda le radici nel possibile addio già in questa sessione ...

