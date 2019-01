Cesare Battisti | la vergogna politica dietro la fuga del terrorista | chi l' ha scortato

Video su Cesare Battisti - i penalisti di Roma pronti a denunciare Bonafede : Le Camere penali avevano già espresso "sdegno e riprovazione" per il Video che Bonafede aveva diffuso dopo l'arrivo a Ciampino dell'ex terrorista Cesare Battisti. Ora, però, i penalisti di Roma sono pronti ad andare oltre: stanno preparando, infatti, un esposto contro il ministro. Nel filmato, pubblicato sulla pagina Facebook del ministro, si riprendono le varie fasi dell'arrivo di Cesare Battisti in Italia, comprese le procedure ...

L'aria che tira - Myrta Merlino durissima con Alfonso Bonafede sul video di Cesare Battisti : Myrta Merlino è durissima. Parla del video del ministro Alfonso Bonafede della cattura di Cesare Battisti. Un video pacchiano, criticato da più parti, ridicolo nel vano tentativo di essere auto-...

Cesare Battisti - fine ridicola di un beone : "Si è tradito per ordinare una birra" : Al centro delle cronache, per ovvie ragioni, resta la cattura di Cesare Battisti, il terrorista ex Pac acciuffato in Bolivia ed estradato in Italia dopo 37 anni di latitanza. Giorno dopo giorno, filtrano indiscrezioni su come siano andate le cose: come si è arrivati a Battisti? L'ultimo resoconto de

Video postato da Bonafede su Cesare Battisti - il Garante dei detenuti : spero lo tolga - Sky TG24 - : Mauro Palma critica la scelta del ministro di postare un filmato che ripercorre la latitanza, la cattura e l'arrivo in Italia dell'ex terrorista. Censurata anche l'espressione "marcire in galera", più ...

Il garante dei detenuti Mauro Palma bacchetta Bonafede : "Tolga il video su Cesare Battisti" : Il video postato dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede su Cesare Battisti e "pubblicato sulla rivista online ministeriale purtroppo si aggiunge a quel riferimento al 'marcire' che il ministro dell'interno ha più volte espresso in suoi video". Lo rileva Mauro Palma, garante dei detenuti, confidando che "si provvederà a rimuovere tali video". "Frasi e immagini che puntano ad acquisire consenso attraverso un linguaggio ...

Cesare Battisti - la vita in prigione a Oristano : una Tv e l'occorrente per scrivere : Cesare Battisti è stato catturato dalla polizia boliviana qualche giorno fa e il giorno dopo già era in viaggio per l'Italia. Dopo 37 anni di impunità e latitanza per Battisti è arrivato il momento di andare in prigione, l'ex terrorista dei Pac ora dovrà scontare due ergastoli. Cesare Battisti nel carcere di Oristano Una volta arrivato in cella in Sardegna, in regime di isolamento, ha parlato con il direttore e in qualche modo ha ammesso la sua ...

Cesare Battisti potrebbe avere una strategia per ottenere sconti di pena : Cesare Battisti, dopo l'arresto in Bolivia, è stato estradato in Italia e si trova nel carcere sardo di Oristano, condannato per concorso in quattro omicidi. Si trova nel blocco denominato AS2, in regime di isolamento. Ieri ha sostenuto le visite mediche di rito, fatto i colloqui con l'educatore e il cappellano. Poi ha parlato col direttore del carcere. Molto dure le parole di Adriano Sofri, un tempo leader di Lotta continua: "Gli agenti ...

Non solo Cesare Battisti : chi sono i terroristi italiani ancora latitanti all’estero : Dopo l'arresto e il ritorno in Italia di Cesare Battisti, si sono riaccesi i riflettori sui latitanti politici italiani degli anni di Piombo che si trovano ancora all'estero. La maggior parte è in Francia, ma molti sono anche in America Latina, e ancora in Gran Bretagna e in Giappone. La promessa di Salvini: "Stiamo lavorando sulle altre decine di terroristi che ancora non stanno scontando la loro pena nelle carceri italiane".Continua a leggere

Carla Bruni : "Non conosco Cesare Battisti e mio marito non l'ha protetto" : "Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di mettere la parola fine alle menzogne sull'immaginario rapporto, o meglio contatto che ci sarebbe stato tra Cesare Battisti e me". Lo dice, in un colloquio con La Stampa, l'ex premier dame Carla Bruni che smentisce categoricamente di aver difeso l'ex terrorista catturato in Bolivia."Non lo conosco - spiega Carla Bruni -, non l'ho mai incontrato, non l'ho mai difeso ed è una grave ...

Cesare Battisti - il fratello Vincenzo : "È una vittima" : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac condannato all'ergastolo giunto ieri in Italia dopo essere stato catturato in Bolivia, è una vittima e non un colpevole secondo il fratello."Volete saperlo? Cesare è una vittima. Per me non ha ammazzato nessuno. Non è colpevole, lo dite voi. I processi furono in contumacia. È stato condannato contumace" dice Vincenzo Battisti al Messaggero.Secondo il fratello maggiore, se Cesare Battisti "parlasse, ...

Carla Bruni su Cesare Battisti : "Mai conosciuto - rispetto per le vittime". Ma scorda qualcosa : Dopo la cattura di Cesare Battisti in Bolivia, in molti hanno rivolto le loro attenzioni a Carla Bruni. Già, perché secondo vecchie indiscrezioni mai confermate lei avrebbe cercato di garantirgli una via di fuga dalla Francia ai tempi della riparata di Battisti in Brasile; avrebbe anche perorato la

Cesare Battisti - la disperata richiesta al direttore del carcere : "Posso tenerla?" : Dopo 37 anni di latitanza e impunità, per Cesare Battisti si sono spalancate le porte del carcere di Oristano: il terrorista dei Pac dovrà scontare due ergastoli. Una volta arrivato in cella, parlando col direttore della struttura, ha in qualche misura (comunque inaccettabile) ammesso la sua colpevo

Piercamillo Davigo : "È normale esultare per l'arresto di Cesare Battisti" : "Un ministro è a capo di una branca della Pubblica amministrazione. È normale che rivendichi i meriti dell'amministrazione che dirige. Poi le forme con cui manifesta la sua soddisfazione non sta a me giudicarle". Lo dice, in una intervista al Fatto Quotidiano, il consigliere superiore della magistratura, Piercamillo Davigo, a proposito della presenza dei ministri Salvini e Bonafede all'arrivo di Cesare Battisti in aeroporto.Davigo ...

