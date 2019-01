Caso Battisti | Carla Bruni difende Sarkò

Un po' di chiarezza sul Caso Battisti : Mettiamo in fila un po' di date prima di entrare nel merito della parte politica di questa brutta storia.Gli omicidi di cui Battisti è responsabile con sentenza definitiva sono del 1978 (Santoro) e del 1979 (Torregiani, Sabbadin e Campagna). Da lì inizia una lunga fuga a nascondino dello stesso Battisti, che è sintetizzabile in quattro tappe: Francia nell'anno 1981, poi Messico fino al 1990, poi di nuovo Francia fino al 2004 ...

Caso Cesare Battisti : dopo l'arresto - il fratello dichiara : 'Salvini è un fascista' : Cesare Battisti (nato il 18/12/1954 a Cisterna di Latina), ex terrorista dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo) che nel 1981 riuscì a scappare dalla detenzione dal carcere di Frosinone, dove stava scontando una pena di 12 anni per banda armata, è stato arrestato dall'Interpol a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, ed estradato in Italia. Il 14 gennaio è arrivato a Roma su un Falcon 900 del governo italiano. Ad aspettarlo all'aeroporto di ...

Battisti è in carcere a Oristano. Il Caso è chiuso (almeno in Brasile) : Articolo aggiornato alle ore 19,50 del 14 gennaio 2018. Con l'arrivo di Cesare Battisti in Italia è definitivamente chiuso il suo caso in Brasile, ma l'avvocato che lo ha difeso nel Paese sudamericano esprime perplessità sulla "velocità con cui è stato espulso dalla Bolivia direttamente verso l'Italia". Contattato dall'AGI il legale, Igor Tamasauskas, ...

Caso Battisti - Salvini : 'Assassino comunista torna in galera' : 'In diretta dall'aeroporto di Ciampino, finalmente l'Assassino comunista Cesare Battisti torna nelle patrie galere. Giornata storica per l'Italia'. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno ...

Il Caso Battisti - dall’inizio a oggi : (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty Images) di Cecilia Sala Cesare Battisti è su un volo che lo sta portando Roma, e il suo arrivo all’aeroporto di Ciampino è previsto alle 11.30 ora italiana. Il latitante è stato arrestato in Bolivia, a Santa Cruz, da un gruppo dell’Interpol formato anche da agenti italiani. A dicembre, prima dell’insediamento del governo di destra guidato da Jair Bolsonaro, l’allora presidente brasiliano Michel Temer ...

Caso Battisti - da Alessio Casimirri a Marina Petrella : mozione Lega per estradare altri 50 terroristi in fuga : 'Battisti deve essere il primo di una lunga serie. La Lega presenterà una mozione alla Camera per sollecitare con determinazione l'estradizione degli oltre 50 terroristi condannati in via definitiva e ...

Battisti catturato in Bolivia. Ma scoppia il Caso : «Niente ergastolo» : È finita in Bolivia la fuga di Cesare Battisti. Stava camminando per le strade di Santa Cruz de La Sierra, camuffato con barba e baffi e con documenti falsi, quando è stato fermato...

Caso Battisti. Agenti italiani in Brasile alla ricerca del fuggitivo : L'ex ministro di Lula ha difeso la protezione data dal suo governo a Battisti, definendola "giuridica e non politica", in una serie di tweet, in cui ha comparato il Caso dell'ex appartenente al ...

Il Caso Cesare Battisti a una svolta : il Brasile apre all'estradizione : Prima in Messico, poi in Francia, dove per molti anni ha goduto della 'dottrina Mitterand', una politica di diritto d'asilo adottata nel 1982 , durante la presidenza di Francois Mitterand appunto, ...

Caso Battisti : Gruppo Zaia Presidente - accolte finalmente le nostre richieste : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - “finalmente un atto che restituisce, seppur in minima parte, giustizia alle vittime dei tremendi omicidi compiuti da Cesare Battisti e ai loro parenti. La decisione della Corte suprema brasiliana finalmente ha accolto le pressanti richieste dell’Italia, così come era s