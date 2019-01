Cannabis light | è boom di growshop | +75% nel 2018 | Roma in testa

Cannabis light - è boom di growshop in Italia. Roma in testa : È boom di growshop in Italia: nel solo 2018 ne sono stati censiti 713, ben 305 nuovi esercizi, ovvero una crescita del 75% rispetto all'anno precedente. A rivelarlo è "Magica Italia", guida italiana della rivista "Dolce Vita" dedicata al mondo della Cannabis. L'edizione 2019 del volume, che sarà pubblicata a gennaio allegata alla rivista in 30mila copie distribuite in edicole, negozi ed eventi, ha monitorato tutti gli esercizi del ...