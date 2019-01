Campagna su rischi telefonini' ' | lo impone il Tar

Telefonini - il Tar Lazio impone ai ministeri una Campagna sui rischi per la salute : Entro sei mesi i ministeri dell'Ambiente, della salute e dell'Istruzione dovranno promuovere una campagna informativa sull'uso corretto di Telefonini, cordless e sui rischi per la salute e per l'ambiente connessi a un loro uso improprio. Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso dell'Assoc

