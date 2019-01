Calciomercato Milan | febbre Higuain | Piatek si allena regolarmente col Genoa Nessuna

Calciomercato - Higuain assente nella foto del Milan : tutta l'ironia dei social. FOTO : Dalle parole di Gattuso in conferenza alla FOTO di gruppo prima della finale di Supercoppa italiana contro la Juventus: s'infittisce il mistero attorno a Gonzalo Higuain, attaccante rossonero ...

Calciomercato Milan - Higuain sempre più lontano : Pochi minuti dopo però - come riportato da Sky Sport - è arrivata un'altra notizia: "Higuain ha qualche linea di febbre". Insomma, siamo davanti a un vero e proprio giallo che ha come protagonista ...

Calciomercato : Higuain sparisce dalla foto del Milan e Leonardo non va a Gedda : Assieme al ministro dello Sport saudita ci sono praticamente tutti: la squadra, Gattuso, il presidente Scaroni e il nuovo amministratore delegato Gazidis. Ma non l'attaccante argentino che è sempre ...

Calciomercato Milan - il contratto irrisorio di Piatek aiuta i rossoneri : pronto un ingaggio super per il polacco : Attualmente l’attaccante del Genoa guadagna poco più di 450 mila euro, la metà di quanto percepisce Lapadula Il Milan fa sul serio per Piatek, tentando di convincere Preziosi a cedere il proprio attaccante già in questa sessione di mercato. Leonardo non è volato ieri a Jeddah insieme a Maldini, Scaroni e Gazidis per la finale di supercoppa Italiana, impegni di mercato lo hanno tenuto nel suo ufficio di Casa Milan, da dove il ...

Calciomercato Milan - mani su Tiago Djaló. Antonio Donnarumma può partire : mani su Tiago Djaló Il Milan, inoltre, continua a lavorare molto su dei giovani talenti, in osservanza ad una politica voluta dalla proprietà e che la dirigenza sta mettendo in pratica. In questo ...

Calciomercato - il Genoa apre alla cessione di Piatek al Milan : le parole di Perinetti : Genoa pronto a cedere Piatek, le parole di Perinetti sono abbastanza chiare, il Milan tenta il colpo già a gennaio: le ultime Il Genoa apre ufficialmente le porte alla possibile cessione di Piatek. Il direttore generale del Genoa Perinetti, ha infatti parlato del possibile addio del polacco, le sue parole a gianlucadimarzio.com sono abbastanza eloquenti: “Aspettiamo offerte per Piatek: al momento non ne sono arrivate ufficiali, ma ...

Calciomercato Milan - il Real Madrid su Piatek frena Higuain al Chelsea : Calciomercato Milan – Il sogno del Chelsea di arrivare a Gonzalo Higuain potrebbe essere interrotto dal Real Madrid che avrebbe avviato contatti con il Genoa per Krzysztof Piatek. I Blues sono alla ricerca di un attaccante e l’argentino, attualmente in prestito dalla Juventus al Milan, sarebbe in cima alla lista dei desideri del manager del […] L'articolo Calciomercato Milan, il Real Madrid su Piatek frena Higuain al Chelsea ...

Calciomercato di gennaio col rebus Higuain per il Milan - che ora segue Piatek : Dopo le gare degli ottavi di finale della Coppa Italia, caratterizzate dalle vittorie esterne dell'Alalanta a Cagliari e della Fiorentina a Torino, sta per tornare il campionato di serie A con la ventesima giornata. A tenere banco è il Calciomercato. Gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati sull'argentino del Milan Gonzalo Higuain, che Maurizio Sarri, attuale allenatore del Chelsea, vorrebbe fortemente a Londra. Attualmente si sta ...

Calciomercato Milan - nuova idea per l’attacco : Leonardo ne parlerà… con Paratici! : Calciomercato Milan, il ds Leonardo è alla ricerca di rinforzi low cost che permettano ai rossoneri di restare nei limiti del Fair play finanziario Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con una campagna di rafforzamento che non vedrà spese folli, dati i ben noti paletti del Fair play finanziario. Il ds Leonardo si sta dunque muovendo sotto traccia e nelle ultime ore è venuto fuori un nuovo nome per rafforzare il reparto ...

Calciomercato Milan - dalle probabili cessioni 25 milioni per arrivare a Fellaini : Il mercato del Milan passerà, senza alcun dubbio, anche dalle cessioni. Il direttore sportivo rossonero, durante l'intervista per la presentazione del nuovo acquisto Paquetà, ha fatto capire che servirà sfoltire la rosa al fine di comprare qualche altro giocatore in questo mercato invernale. L'obiettivo di Leonardo è tutt'altro che facile, poichè il Milan ha parecchi giocatori in scadenza di contratto, e le offerte pervenute sono fin troppo ...

Il Calciomercato oggi – Il sostituto di Higuain al Milan e tutte le altre notizie : Il calciomercato oggi – Il calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la valutazione ...

Calciomercato Milan - affare Piatek : Bertolacci-Borini al Genoa : Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI . Calciomercato Milan, da Bertolacci a Borini: idee per il Genoa Il Milan è intenzionato a puntare su Piatek del Genoa, ...

Calciomercato Milan - contatti per Piatek del Genoa per l'eventuale dopo Higuain : La storia tra il Milan e Gonzalo Higuain potrebbe finire presto. La decisione dell'attaccante argentino sembra ormai presa, dopo appena sei mesi la sua avventura in rossonero pare essere arrivata ai ...

Calciomercato – Il Milan fa sul serio per Piatek - primi contatti con il Genoa : le ultime : I rossoneri hanno sondato la disponibilità di Preziosi a cedere l’attaccante polacco, cautelandosi così in caso di addio di Higuain Il Milan fa sul serio per Piatek, il club rossonero infatti ha allacciato i primi contatti con il Genoa per l’attaccante polacco, dando dunque il via ad una vera e propria trattativa. Spada/LaPresse Leonardo e i suoi collaboratori stanno in questo momento valutando il tipo di offerta da presentare ...