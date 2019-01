Calciomercato | gli ultimi 20 minuti di Higuain al Milan

Calciomercato Milan : situazione Higuain - gli aggiornamenti : Calciomercato Milan: situazione Higuain, gli aggiornamenti Il caso di Higuain è sicuramente la notizia più calda degli ultimi giorni. Di recente, è emersa una nuova pista che vedrebbe l’attaccante argentino fuori dal Milan, direzione Londra. Le voci di mercato concordano sul possibile trasferimento al Chelsea, ma la vicenda sembrerebbe ancora in fase di sviluppo. Da tempo, tuttavia, si era parlato tanto di questo trasferimento, ...

Calciomercato Juventus - arriva il nuovo terzino sinistro : i dettagli : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su un nuovo terzino sinistro. Un modo per tutelarsi in vista della prossima estate quando i bianconeri potrebbero ritrovarsi ad ascoltare alcune offerte interessanti per Alex Sandro. Nonostante il terzino brasiliano abbia rinnovato il suo […] L'articolo Calciomercato Juventus, arriva ...

Calciomercato Arsenal - Emery : 'Ramsey? Da un giocatore voglio sempre il massimo' : Dall'approccio a un nuovo campionato come la Premier League agli obiettivi da raggiungere con il suo Arsenal , senza mai abbandonare l'attenzione al dialogo con l'uomo prima che con il calciatore, ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Cagliari scatenato - colpo del Parma e mosse della Fiorentina : Il Calciomercato di Serie A continua a regalare emozioni, nelle ultime ore importanti trattative. Si muove il Sassuolo che può contare su un nuovo difensore, si tratta di Lucioni. Il Genoa aumenta l’offerta per Krunic ma l’Empoli non sembra ancora convinto della cessione, molto attivo il Cagliari, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ piace molto Gaston Brugman, centrocampista uruguaiano classe 1992 del Pescara, tentativo ...

Calciomercato Genoa - Balotelli vicino al Marsiglia : Nei radar di Genoa e Bologna , stando a 'Sky Sport' l'attuale centravanti del Nizza sarebbe infatti vicino al trasferimento al Marsiglia di Rudi Garcia restando così nel campionato francese. 'Super ...

Calciomercato : Fabio Lucioni al Sassuolo - i dettagli : Fabio Lucioni passa dal Lecce al Sassuolo al termine di una trattativa che ormai da giorni va avanti tra i due club Fabio Lucioni approda al Sassuolo. Una trattativa che sembrava arenarsi, ma che secondo Skysport si è ufficialmente sbloccata nelle ultime ore. Il difensore passa dunque in neroverde dal Lecce, la trattativa prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 1.5 milioni di euro più bonus che potrebbero incrementare tale ...

Calciomercato Cagliari - è fatta per il difensore Walukiewicz : Il Cagliari comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Pogon Szczecin il difensore Sebastian Walukiewicz. Il calciatore ha firmato un contratto sino al 2023 con opzione sino al 2024 ed arriverà a giungo. “Nato il 5 aprile 2000, Walukiewicz è un centrale difensivo dalla grande struttura fisica”, si legge nella nota del club sardo. “Specialista nel gioco aereo, è dotato anche di buona tecnica e capacità di ...

Calciomercato Genoa - potrebbe esserci un gradito ritorno : i dettagli : Calciomercato Genoa, il Grifone si sta muovendo in maniera concitata sul mercato, le voci su Piatek non sono le uniche ad animare la sessione invernale Calciomercato Genoa, come sempre il club del presidente Preziosi è molto attivo sul mercato anche nella finestra di gennaio. Il Grifone infatti ha già mosso i primi passi, prendendo Jandrei e Pezzella, ma le trattative non sono certo finite. Si fa infatti un gran parlare del possibile ...

Calciomercato Napoli - nuovo assalto a Lobotka : i dettagli dell’offerta recapitata al Celta Vigo : Il club azzurro è tornato nuovamente alla carica per il centrocampista del Celta Vigo, per il quale è stata già formulata una prima offerta Il Napoli si muove sul mercato, andando a caccia di un centrocampista da inserire nella rosa di Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore sono risalite improvvisamente le quotazioni di Lobotka, giocatore del Celta Vigo già seguito dal ds Giuntoli la scorsa estate, quando ci fu anche una telefonata tra il ...

Calciomercato Parma - doppio affare con il Chievo [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Parma – Il Parma ha disputato fino al momento una stagione molto importante ma non si ferma e ha intenzione di provare a lottare fino alla fine per la qualificazione in Europa League. Continua la ricerca ad un attaccante e nelle ultime ore sono aumentate le chance di arrivare all’attaccante Stepinski. Il Chievo crede ancora alla salvezza e non vuole privarsi di uno dei migliori calciatori, per questo motivo ...

Calciomercato Cagliari : “non cediamo Barella a gennaio!” : Calciomercato Cagliari, il club ha voluto chiarire una volta per tutte ciò che sta accadendo attorno al gioiellino Barella in queste ore Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha voluto chiarire una volta per tutte il concetto che Nicolò Barella non si muoverà dalla Sardegna a gennaio: “Continuiamo a parlarne, facciamo interviste e dichiarazioni ma evidentemente non riusciamo ad essere sufficientemente chiari: ribadiamo che ...

Calciomercato Milan - il club rossonero accelera per Piatek [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Manovre caldissime per quanto riguarda gli attaccanti, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Gonzalo Higuain. Non ci sono ormai dubbi, il Pipita si sente lontano dal progetto Milan e ha chiesto la cessione al club rossonero, inutile trattenere per Gattuso un calciatore controvoglia e soprattutto uno come Higuain. Per questo il Milan ha aperto alla cessione dell’argentino al Chelsea ma bisogna ...

Calciomercato Inter - Godin : tifosi dell’Atletico vogliono convincerlo a restare : Calciomercato Inter – Il grande colpo di mercato del club nerazzurro in questa sessione invernale con tutta probabilità arriverà a giugno. Sono infatti giorni che da più parti danno per certo l’accordo raggiunto tra la dirigenza della società meneghina e l’entourage di Diego Godin. Un ingaggio che sarebbe davvero notevole e che darebbe la misura […] L'articolo Calciomercato Inter, Godin: tifosi dell’Atletico ...