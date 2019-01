Calciomercato Chelsea | addio Morata | è a un passo dall' Atletico Madrid

Calciomercato - Morata ad un passo dall’Atletico : il Chelsea vicinissimo ad Higuain e si innesca il valzer : Morata potrebbe innescare un valzer delle punte destinato ad animare questi giorni di Calciomercato, tanti club coinvolti, anche Milan e Genoa Il Calciomercato si accende e Morata potrebbe avviare un valzer delle punte che potrebbe toccare diversi campionati. L’attaccante ex Juventus è infatti ad un passo dalla firma con l’Atletico Madrid, proprio lui, ex merengues. Qualora Morata dovesse firmare con i Colchoneros, il Chelsea ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - anche il Chelsea piomba su Manolas : rinnovo lontano : Calciomercato Roma, Ultime notizie. anche il Chelsea sulle tracce di Kostas Manolas, sempre più lontano dal rinnovo di contratto con i giallorossi..

Calciomercato Milan - il Real Madrid su Piatek frena Higuain al Chelsea : Calciomercato Milan – Il sogno del Chelsea di arrivare a Gonzalo Higuain potrebbe essere interrotto dal Real Madrid che avrebbe avviato contatti con il Genoa per Krzysztof Piatek. I Blues sono alla ricerca di un attaccante e l’argentino, attualmente in prestito dalla Juventus al Milan, sarebbe in cima alla lista dei desideri del manager del […] L'articolo Calciomercato Milan, il Real Madrid su Piatek frena Higuain al Chelsea ...

Calciomercato - Paredes si 'promette' al Chelsea su Twitter : Il nuovo mercato "social": a volte basta un retweet per far sognare i tifosi, ufficializzando o quasi una trattativa. E' ciò che è successo nel caso di Leandro Paredes, centrocampista dello Zenit che ...

Calciomercato - Higuain ha chiesto al Milan di andare al Chelsea : Leonardo ha pronte le alternative : Milan, Gonzalo Higuain avrebbe chiesto al club di essere ceduto al Chelsea per ricongiungersi con il suo mentore Maurizio Sarri Boom Milan, Gonzalo Higuain avrebbe comunicato al club rossonero la volontà di sposare il progetto Sarri al Chelsea. Una decisione che potrebbe scombussolare i piani del club Milanista che adesso valuta il da farsi. Trattenere un calciatore contro voglia sarebbe forse poco produttivo per il Milan, si sta dunque ...

Calciomercato Milan - Higuain e il Chelsea : ecco come stanno le cose : Da Milano, anzi Genova, a Gedda. Forse senza ritorno. La storia, non esattamente un idillio d'amore, tra Gonzalo Higuain e il Diavolo potrebbe tramontare proprio al termine di una calda serata saudita ...

Calciomercato Lazio - l’agente di Zappacosta in pressing sul Chelsea : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, l’agente di Zappacosta in pressing sul Chelsea ...

Sarri : 'Higuain? Chelsea conosce mie idee di Calciomercato. Voglio 2 attaccanti' : Far indossare la maglia del Chelsea a Gonzalo Higuain . E' questo uno degli obiettivi per il mercato di gennaio di Maurizio Sarri , che non ha mai nascosto la stima per l'attaccante argentino oggi al ...

Calciomercato Milan - Gonzalo Higuain non più in sintonia con Leonardo : Chelsea più vicino : Gonzalo Higuain non ha preso bene le parole rilasciate ieri da Leonardo sulle sue prestazioni. Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà afferma che: "A Higuain non sono piaciute le parole di Leonardo". "Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni", ha aggiunto. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', lunedì c'è stato un lungo incontro tra Fali Ramadani e Fabio Paratici, i Blues possono vendere Morata ma non lo faranno fino a quando ...

Calciomercato Milan - Tottenham e Chelsea piombano su Kessie : Calciomercato Milan – Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Tottenham avrebbe individuato nel centrocampista del Milan, Franck Kessie, il sostituto ideale per Mousa Dembele, finito nel mirino del Beijing Guoan. Per questo gli Spurs avrebbero già espresso un concreto interesse ai rossoneri per ottenere il cartellino dell’ivoriano nel corso di questo mese di gennaio. […] L'articolo Calciomercato Milan, Tottenham e ...

Calciomercato Torino - l’agente di Pereyra : “Piace a Mazzarri e al Chelsea” : Calciomercato Torino, l’agente di Pereyra esce allo scoperto- Potrebbe essere uno degli uomini principali attorno al quale ruota il mercato invernale. Roberto Maximiliano Pereyra, in forza al Watford, è stato accostato nelle ultime settimane al Torino. Mazzarri stima il giocatore e l’argentino, di ricambio, stima il tecnico toscano. Potrebbe essere un matrimonio relativamente facile, ma […] L'articolo Calciomercato Torino, l’agente di ...

Calciomercato Milan – Higuain verso il Chelsea? Fondamentale il ruolo della Juventus : ecco i dettagli : Il fratello e agente di Gonzalo Higuain è a Londra, l’interesse del Chelsea in merito al bomber del Milan resta forte: sulla possibile riuscita dell’operazione pesa la volontà della Juventus Dopo il gol alla Spal, rete liberatoria in grado di interrompere un lungo digiuno, festeggiata con tanto di abbracci a compagni e Gattuso, Gonzalo Higuain sembrava essersi ripreso il Milan. Almeno finchè il mercato non avesse spaventato i tifosi ...

Calciomercato - Higuain : Milan o Chelsea? Per il momento tutto resta fermo : Ancora tensione per Gonzalo Higuain . Rientrato dalle vacanze argentine e già sotto assedio. Martedì mattina e poco prima dell'allenamento e qualche ora prima delle frecciate di Leonardo , a margine ...

Calciomercato Milan - Higuain : potrebbe essere vicino il passaggio al Chelsea : Ieri a ora tarda è circolata una notizia che ha fatto passare la notte in bianco ai tifosi Milanisti e agli addetti ai lavori: secondo quanto riportato dal noto giornale spagnolo Marca, infatti, il centravanti rossonero Higuain sarebbe ad un passo dal Chelsea, pronto a sacrificare Alvaro Morata, mai realmente nei loro piani. Il Pipita verso Londra sponda Chelsea I Blues verserebbero quindi 35 milioni di sterline (quasi 40 milioni di euro, ...