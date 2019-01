Bufera sul ministro Bonafede per il video su battisti | dopo gli insulti | la denuncia

Mozzarella contaminata di Caserta - Bufera sul film "Non ci resta che il crimine" : quella scena una "bufala" : Una delle scene dell'ultimo film di Massimiliano Bruno, al cinema in queste settimane, ha alzato un vero polverone

"Più pericoloso Salvini di Battisti". Ed è Bufera sul post del cronista : Come si fa nel 2019 a equiparare l'azione politica del governo attuale con qualcuno che uccide per motivi politici? Fuori dal mondo'. Il riferimento è a un post, pubblico, di un cronista del Mattino ...

Teramo - Bufera sul nuovo ad : "Camorra scelta di vita" : E' bufera sul nuovo amministratore delegato del Teramo calcio Nicola Di Matteo che, a margine della sua presentazione ufficiale allo stadio, alla presenza del presidente Luciano Campitelli, avrebbe ...

«Comandano i terroni» - sul web è Bufera per il titolo di Libero : Inoltre, il sommario chiarisce che proprio perché i ministri sono quasi tutti del Sud, Matteo Salvini sarebbe isolato nella sua azione politica. Evidente la contraddizione tra chi dice che non ama i ...

"Studenti neri separati dai bianchi". Bufera sulle scuole sudafricane : In Sudafrica non si placano le polemiche incentrate su un presunto 'ritorno dell' apartheid ' all'interno delle scuole nazionali. In questi giorni, infatti, diverse inchieste giornalistiche hanno ...

Ancora Bufera sulla Ferragni : "Ma il senso di quella giacca?" : Non c'è pace per Chiara Ferragni che, di nuovo, viene bersagliata dai suoi followers. Fino a qualche giorno fa è stata presa di mira per gli eccessi, anche un po' trash, della sua Luna di Miele alle ...

Migranti - Bufera sulle frasi di Baglioni. Salini : «Collaboriamo». Insorge il Pd : Aria di bufera su Sanremo 2019. Il giorno dopo le affermazioni sui Migranti e sui politici (passati e presenti) del direttore artistico del festival Claudio Baglioni, il dibattito, tutto politico,...

Migranti - Baglioni : «Italia incattivita». Sul web è Bufera. Gelo Rai 1 - il Pd insorge : Bufera su Claudio Baglioni dopo le dichiarazioni a proposito dei Migranti, che non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe...

“Le 50enni sono troppo vecchie - non si possono amare”. Bufera sullo scrittore Yann Moix : “Le 50enni sono troppo vecchie”, è (giustamente) stato criticato per via di questa frase. Più che criticato, è finito in una vera e propria Bufera. Lo scrittore Yann Moix è da sempre un amante delle provocazioni ma stavolta è andato decisamente oltre. In una intervistaa Marie Claire ha detto: “Vi dico la verità, a 50 anni sono incapace di amare una donna di 50 anni. La trovo troppo vecchia”. Apriti cielo, dopo questa frase è successo ...

“Le 50enni sono troppo vecchie” : Bufera sullo scrittore francese Yann Moix : “Le 50enni sono troppo vecchie”, è (giustamente) stato criticato per via di questa frase. Più che criticato, è finito in una vera e propria bufera. Lo scrittore Yann Moix è da sempre un amante delle provocazioni ma stavolta è andato decisamente oltre. In una intervistaa Marie Claire ha detto: “Vi dico la verità, a 50 anni sono incapace di amare una donna di 50 anni. La trovo troppo vecchia”. Apriti cielo, dopo questa frase è successo ...

Real Madrid - arbitro esulta al gol degli avversari : Bufera sui social. VIDEO : Giorni di fuoco, al Real Madrid, con la squadra in crisi di risultati e tutto un ambiente in cui si respira un'aria pesante. Ad alimentare le polemiche, come se non ce ne fossero già abbastanza, l'...

Yann Moix : "Le 50enni? Troppo vecchie per amarle". Bufera sul noto scrittore francese : È Bufera sul noto scrittore, presentatore e sceneggiatore francese Yann Moix per alcune sue dichiarazioni nei confronti delle donne cinquantenni, considerate offensive. "Vi dico la verità, a 50 anni sono incapace di amare una donna di 50 anni. La trovo Troppo vecchia"."Il corpo di una donna a 25 è fantastico, a 50 non ha nulla di straordinario", ha dichiarato Moix in un'intervista al settimanale 'Marie-Claire', confessando ...

L'arbitro esulta dopo un gol subìto dal Real : Bufera sul Var : MADRID - Il ko casalingo contro la Real Sociedad , 0-2, nella prima partita del 2019 brucia in casa Real Madrid , quinto nella Liga e scivolato a -10 dal Barcellona . E il club 'blanco' è infuriato ...

Medici schedati per la politica - Bufera sul ministro. C'è anche primario del San Raffaele : Motivo, da più parti le era stato sollecitato 'di separare la politica dalla scienza' e lei, nella previsione di rinominare alcuni degli 'epurati', voleva conoscerli un po' meglio anche dal punto di ...