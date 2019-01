Brexit | Theresa May resta Premier

Brexit : Theresa May salva dalla mozione di sfiducia : A meno di 24 ore dalla disfatta subita per l'approvazione dell'accordo sulla Brexit con l'Unione Europea, Theresa May ha affrontato nuovamente il Parlamento per la sopravvivenza del Governo ...

Brexit - ecco che cosa farà adesso Theresa May : Dopo una batosta storica, come minimo bisogna mostrare di essere collaborativi. Così ha fatto il primo ministro britannico Theresa May che il giorno dopo aver subito la più pesante...

Brexit - Parlamento al voto sulla mozione di sfiducia a Theresa May : Dopo la disfatta di martedì sera, Theresa May affronta un nuovo voto in Parlamento. Questa volta in gioco non c’è l’accordo con l’Unione Europea sulla Brexit, ma la sopravvivenza del governo conservatore...

Brexit - come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Una di quelle congetture dei cronisti politici che dura lo spazio di mezzo pomeriggio ma che subito convince perché suggestiva, narrava ieri che la premier britannica Theresa May avrebbe perso il voto ...

Brexit - come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Questa sera nuovo esame per la premier britannica, con la mozione di sfiducia in Parlamento presentata dai Laburisti di Corbyn: questa volta Theresa May dovrebbe riuscire a superare il voto della Camera dei Comuni per poi cercare una via d’uscita da una situazione sempre più intricata...

Brexit : la lunga notte di Theresa May - no della Camera dei Comuni : Si chiude con 432 voti contrari e 202 favorevoli una delle notti più lunghe per Westminster. Il Parlamento inglese ha votato contro l'accordo faticosamente raggiunto con l'Unione Europea da Theresa May per l'uscita dall'UE producendo quella che è stata definita la più pesante sconfitta parlamentare dell'era democratica. Si contano 118 voti ribelli tra le file dei conservatori e 3 voti discordanti nel partito laburista ma la partita resta aperta ...

Una storica battuta d'arresto per Theresa May e la Brexit : È una decisione difficile da prendere per una classe politica che dovrà ammettere di aver fallito, ma nei prossimi giorni rischia di rivelarsi l'unica soluzione possibile. , Traduzione di Andrea ...

Una storica battuta d’arresto per Theresa May e la Brexit : Dopo il voto contrario del parlamento di Londra sull’accordo proposto dalla premier May, la data del 29 marzo ha poche possibilità di essere confermata. Leggi

Brexit - per l'accordo di Theresa May una sconfitta senza appello : Nel tracollo parlamentare più pesante per un governo della storia inglese recente, il 'deal' di May è andato a gambe all'aria: ora il futuro del Regno Unito è più che mai incerto

Brexit - il parlamento boccia l’accordo Theresa May : «Il no è un salto nel buio» : Il parlamento si pronuncia contro l’accordo con la Ue proposto dalla premier. Corbyn annuncia una mozione di sfiducia, che verrà discussa mercoledì

Brexit - per l’accordo di Theresa May una sconfitta senza appello : (foto: Sean Gallup/Getty Images) Nella sconfitta parlamentare più pesante per un governo in carica nella storia inglese recente, martedì 15 gennaio Westminster ha bocciato l’accordo negoziato dal premier Theresa May a novembre con l’Unione europea, con 432 voti contro 202 a favore. L’uscita non concordata dall’Ue – la cosiddetta no deal Brexit – si avvicina sempre di più. Mercoledì 16 gennaio si voterà per la sfiducia del ...

Brexit - bocciato dal Parlamento l'accordo di Theresa May : la premier appesa a un filo : Fine della corsa per la Brexit di Theresa May: la Camera dei Comuni ha infatti bocciato il suo accordo con la Ue per l'addio all'Unione. La sconfitta è stata pesantissima, con 43 voti contrari. Ora, il governo britannico è appeso a un filo. Secondo Jeremy Corbyn, si tratta della "più grande sconfitt

Gb - Parlamento boccia accordo su Brexit raggiunto da Theresa May : Si riapre la partita della Brexit: l'accordo sul divorzio dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Tory, Theresa May, con Bruxelles è stato bocciato dalla Camera dei Comuni britannica con 432 no ...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue. Scontro tra Theresa May e Jeremy Corbyn : “Sconfitta devastante” : La Camera dei Comuni ha bocciato, con un significativo scarto, l’accordo raggiunto tra la prima ministra Theresa May e l’Unione europea sulla Brexit, con 432 voti contrari e 202 favorevoli. May ha preso la parola chiedendo alle opposizioni di presentare una mozione di sfiducia al governo e dichiarando che non era stata presentata, dagli avversari politici, nessuna proposta alternativa per l’uscita dall’Ue. Il leader dei ...