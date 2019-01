Brexit, si vota oggi fiducia alla May

: Oggi si vota su Brexit: cosa può succedere? 5 possibili scenari | @_Arlon - valigiablu : Oggi si vota su Brexit: cosa può succedere? 5 possibili scenari | @_Arlon - chedisagio : ?? Con 433 voti contrari e soli 202 favorevoli, il parlamento inglese vota contro il piano per la brexit di… - euronewsit : ++ ULTIM'ORA ++ #Brexit, il Parlamento inglese ha respinto l'accordo 202 voti a favore vs 432 voti contrari, sconfi… -

Inizierà alle 13 (le 14 in Italia) il dibattitoCamera dei Comuni per discutere la mozione di sal governo, presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn. Il voto finale è invece previsto in serata. La mozione è stata presentata ieri sera,subito dopo l'esito del voto che ha visto la premier May pesantemente sconfitta. Con 432 voti contrari e soltanto 202 favorevoli, i Comuni hanno bocciato l'accordo per lanegoziato con Bruxelles. Tuttavia i media britannici prevedono che la premier"sopravviva"(Di mercoledì 16 gennaio 2019)