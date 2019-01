ilfattoquotidiano

: Brexit, Renzi: “Le bugie dei populisti hanno le gambe corte. Il tempo è galantuomo a Londra come a Roma”… - Cascavel47 : Brexit, Renzi: “Le bugie dei populisti hanno le gambe corte. Il tempo è galantuomo a Londra come a Roma”… - MPenikas : FQ: Brexit, Renzi: “Le bugie dei populisti hanno le gambe corte. Il tempo è galantuomo a Londra come a Roma”… - TutteLeNotizie : Brexit, Renzi: “Le bugie dei populisti hanno le gambe corte. Il tempo è galantuomo a Londra… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) “Ieri netta sconfitta di Theresa May al Parlamento inglese. Laè sempre più complicata, il giocattolo si è rotto in mille pezzi e nessuno riesce più a metterli insieme. Che cosa accadrà oggi? Chi lo sa? Un nuovo referendum, l’allungamento della data… vedremo. Quello che è certo è che tu puoi promettere di tutto per vincere un referendum o una campagna elettorale come fanno ima ledeile”. Lo dice Matteoin un video postato sulla sua pagina Facebook. “Dicevano: con lasarà semplicissimo uscire dall’Europa. Falso. Con laavremo più soldi per la sanità. Falso. Con laavremo una Gran Bretagna più forte e autorevole. Falso. Quello che sta accadendo in queste ore – rimarca l’ex premier – è la dimostrazione che iti possono fregare sul breve periodo ma poi la realtà ...