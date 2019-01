Brexit | Parlamento al voto sulla mozione di sfiducia a Theresa May

Brexit - OGGI IL VOTO IN PARLAMENTO/ Ultime notizie : Guardian - 'accordo May sarà respinto' : BREXIT, OGGI il VOTO in PARLAMENTO: Ultime notizie, Guardian sicuro, 'l'accordo di Theresa May sarà respinto' da una maggioranza schiacciante.

Brexit - come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Una di quelle congetture dei cronisti politici che dura lo spazio di mezzo pomeriggio ma che subito convince perché suggestiva, narrava ieri che la premier britannica Theresa May avrebbe perso il voto ...

Brexit - come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Questa sera nuovo esame per la premier britannica, con la mozione di sfiducia in Parlamento presentata dai Laburisti di Corbyn: questa volta Theresa May dovrebbe riuscire a superare il voto della Camera dei Comuni per poi cercare una via d’uscita da una situazione sempre più intricata...

Brexit - il Parlamento boccia l'accordo. May non si dimette : Si riapre la partita della Brexit: l'accordo sul divorzio dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Tory, Theresa May, con Bruxelles è stato bocciato stasera dalla Camera dei Comuni...

Brexit - i 4 scenari dopo la bocciatura del Parlamento : Un secondo voto in Parlamento, un ritardo nell’applicazione della Brexit negoziato con Bruxelles, una revoca unilaterale dell’uscita dalla Ue. E poi il futuro di Theresa May e il prossimo voto per le Europee 2019. Cosa potrebbe succedere ora, tra Londra e le capitali europee, dopo la sconfitta della premier a Westminster...

Brexit : il parlamento britannico ha bocciato l'accordo. Oggi si vota la fiducia a May : ...

Westminster affonda proposta Brexit di May. E' la più grave sconfitta di un governo al Parlamento UK : Il dramma Brexit si è consumato ieri a Westminster e, per quanto atteso, ha scioccato il mondo intero. La proposta della premier Theresa May sulla Brexit è stata bocciata sonoramente: 432 i voti contrari rispetto ai 202 favorevoli. Lo stacco di 230 voti rappresenta la sconfitta più forte ...

Brexit - parlamento boccia l'accordo di May. La folla esulta in piazza - : Alcuni manifestanti hanno seguito il voto davanti a un maxischermo in Parliament Square. La bocciatura del primo ministro è stata accolta con un'esultanza. LA CLIP

Brexit - May alla prova del voto di fiducia dopo il no del Parlamento all’accordo con l’Ue : Il Parlamento di Londra con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il leader laburista Corbyn invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May che sarà votata questa sera. Tusk: unica soluzione positiva per Londra è restare in Europa...

Brexit - Parlamento boccia accordo con Ue. Oggi voto di sfiducia su May - : Westminster ha votato contro l'intesa raggiunta dalla May con Bruxelles a novembre. La premier non vuole dimettersi ma stasera deve affrontare la mozione presentata dai laburisti. Diversi gli scenari ...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue. May alla prova del voto di fiducia : Il Parlamento di Londra con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il voto alla Camera dei comuni a Londra è stato un momento storico e si è concluso con l’esito, scontato, della bocciatura. Il leader laburista Corbyn invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May che sarà votata il 16 gennaio. Tusk: unica soluzione positiva per Londra è restare in Europa. Conte: ...

Record di No in Parlamento : bocciata la Brexit di May. Ma lei resiste : “Non lascio” : La Camera dei Comuni ha bocciato l’accordo fra Theresa May e l’Ue del 26 novembre scorso. Una sconfitta sonora, uno schiaffo secco come mai un premier in carica aveva subito. ...

Parlamento UK affonda proposta Brexit di May. Caos politico - Corbyn presenta mozione sfiducia : Caos politico nel Regno Unito, dopo che il Parlamento britannico ha bocciato l'accordo sulla Brexit che la premier Theresa May aveva raggiunto con Bruxelles. La proposta di May è stata bocciata ...

Brexit - il Parlamento britannico dice no all'accordo con l'UE : Il D-Day di Theresa May è arrivato. Nel corso della serata di martedì 15 gennaio, il Parlamento britannico ha respinto con 432 voti contrari e 202 favorevoli l'accordo che avrebbe dovuto regolare l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, prevista per il prossimo 29 marzo. L'esito della bocciatura era stato pronosticato, ma il colpo non è stato per questo meno doloroso da incassare: lo scarto di 230 voti segna, di fatto, un record storico, come ...