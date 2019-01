Brexit | May | ' Elezioni sarebbero la peggiore soluzione'

Brexit : May sconfitta - sterlina resiliente : Fino ad ora, la stabilità della sterlina e delle azioni britanniche ed europee nonostante la precaria situazione politica di Westminster, è stata garantita dalla possibilità di poter avere un'...

Brexit - May : «Elezioni peggiore soluzione». Ue : «Rischio no deal mai così forte» : Nel botta e risposta con il leader laburista Jeremy Corbyn nel Question Time del mercoledì, Theresa May ha sottolineato quale è la sua linea sulla Brexit. Il premier spera di...

Brexit - May verso il voto di sfiducia. Il negoziatore Ue : "No deal è vicino" : Dopo la bocciatura da parte dei parlamentari britannici dell'accordo sulla Brexit, Theresa May oggi deve affrontare un altro voto cruciale. Quello della sfiducia contro il suo governo, che il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato alla Camera dei Comuni. "Questo esecutivo ha fallito, non può governare", ha dichiarato Corbyn.Come riporta Repubblica, se la May dovesse cadere, la sua carriera politica sarebbe finita per smepre. Se dovesse ...

Brexit - la Merkel tende una mano alla May - Gelo Ue : 'Non si rinegozia' : "Abbiamo ancora tempo per trattare ma ora Theresa May deve fare una proposta". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo la bocciatura della Brexit da parte del Parlamento britannico . "...

Brexit - la Merkel corre in soccorso della May : "C'è ancora tempo - faccia un'altra proposta" : Dopo la bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea, oggi il parlamento di Westminster vota la sfiducia alla premier britannica Theresa May. Merkel: "Cerchiamo di trovare una soluzione ordinata, ma siamo pronti a tutto".

Brexit : la lunga notte di Theresa May - no della Camera dei Comuni : Si chiude con 432 voti contrari e 202 favorevoli una delle notti più lunghe per Westminster. Il Parlamento inglese ha votato contro l'accordo faticosamente raggiunto con l'Unione Europea da Theresa May per l'uscita dall'UE producendo quella che è stata definita la più pesante sconfitta parlamentare dell'era democratica. Si contano 118 voti ribelli tra le file dei conservatori e 3 voti discordanti nel partito laburista ma la partita resta aperta ...

Trump zoppo e May lady di latta Brexit - stress test del sovranismo : Vi sono due fatti significativi che sono accaduti recentemente sullo scenario mondiale e che se collegati possono fornire un indizio di possibile crisi del sovranismo mondiale. Il primo è la perdita da parte di Donald Trump della Camera dei Rappresentanti Segui su affaritaliani.it

Brexit - il Parlamento boccia l'accordo. May non si dimette : Si riapre la partita della Brexit: l'accordo sul divorzio dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Tory, Theresa May, con Bruxelles è stato bocciato stasera dalla Camera dei Comuni...

Brexit : il parlamento britannico ha bocciato l'accordo. Oggi si vota la fiducia a May : ...

Westminster affonda proposta Brexit di May. E' la più grave sconfitta di un governo al Parlamento UK : Il dramma Brexit si è consumato ieri a Westminster e, per quanto atteso, ha scioccato il mondo intero. La proposta della premier Theresa May sulla Brexit è stata bocciata sonoramente: 432 i voti contrari rispetto ai 202 favorevoli. Lo stacco di 230 voti rappresenta la sconfitta più forte ...

Una storica battuta d'arresto per Theresa May e la Brexit : È una decisione difficile da prendere per una classe politica che dovrà ammettere di aver fallito, ma nei prossimi giorni rischia di rivelarsi l'unica soluzione possibile. , Traduzione di Andrea ...