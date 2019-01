Brexit | Londra trema Cosa succede ora? Cinque scenari possibili | la video-scheda

Brexit - Barnier : se Londra cambia 'linee rosse' risposta positiva : ... bocciato ieri dalla Camera dei Comuni, lascia ora allo stesso governo britannico la responsabilità di trovare una soluzione all'impasse politica, individuando una soluzione che sia chiaramente ...

Brexit - Londra riaprirà le trattative sfruttando gli europei che vivono oltremanica : Senza dubbio la palla è ora nelle mani della Gran Bretagna: avendo (sonoramente e storicamente) bocciato l’accordo dello scorso novembre firmato dalla premier Theresa May con i negoziatori europei, la Camera del Comuni si è presa la responsabilità di tenere aperta la partita della Brexit. La deadline è fissata al prossimo 29 marzo: poco più di due mesi, sostanzialmente domani mattina. Tutti sanno bene che nulla potrà essere chiaro né concluso ...

Brexit - Renzi : “Le bugie dei populisti hanno le gambe corte. Il tempo è galantuomo a Londra come a Roma” : “Ieri netta sconfitta di Theresa May al Parlamento inglese. La Brexit è sempre più complicata, il giocattolo si è rotto in mille pezzi e nessuno riesce più a metterli insieme. Che cosa accadrà oggi? Chi lo sa? Un nuovo referendum, l’allungamento della data… vedremo. Quello che è certo è che tu puoi promettere di tutto per vincere un referendum o una campagna elettorale come fanno i populisti ma le bugie dei populisti hanno le gambe ...

Il caos Brexit non impressiona mercati. Londra ripiega dopo un avvio positivo : Secondo gli analisti il voto britannico era atteso, anche se ha sorpreso la portata della sconfitta della May. La sterlina resta sui massimi da un mese e mezzo mentre il mercato scommette su un ripensamento e un'estensione della scadenza del 29 marzo. Piazza Affari la migliore, corrono le banche...

Borse - il caos Brexit non spaventaOk Milano - in rialzo anche Londra : Il caos Brexit non spaventa i listini. Apertura positiva per Piazza Affari. Perfino Londra è in rialzo. Segno più su tutti i listini europei Segui su affaritaliani.it

Brexit ACCORDO BOCCIATO/ Una batosta per l'Ue non per Londra : Il Parlamento di Londra ha BOCCIATO l'ACCORDO con Bruxelles, ma questo non blocca la BREXIT e non cambia nemmeno le sorti dell'Unione europea

Brexit : Londra non è più la terra promessa degli italiani : EasyLondonitaliani a LondraLondra da vivereFacebook: italiani a LondraLondra ItaliaLa capitale inglese, con il suo appeal esterofilo e internazionale, ha da sempre attratto come una calamita i giovani italiani, alla ricerca di riscatto o nuove esperienze. Non a caso Londra è la città straniera con più immigrati italiani al mondo: sono almeno 250mila i nostri connazionali ufficialmente residenti nella capitale britannica (anche il doppio con ...

Brexit : May seppellita da valanga di voti - ora voto fiducia. I Ventisette “resteranno uniti” di fronte a Londra : seppellita da una cascata di voti: la sconfitta peggiore per un esecutivo nei tempi moderni lascia la premier Theresa May forse non senza una maggioranza - lo si vedrà già domani con la mozione di sfiducia del Labour che verrà votata in serata - ma in alto mare con Bruxelles. May ha incassato appena 202 voti favorevoli contro 432 contrari (118 "ribelli" Tories su 317, 248 laburisti su 262, tutti e 35 i deputati nazionalisti scozzesi dell'Snp e 5 ...

Emergenza Brexit : tre mesi in più per Londra - l'accordo sul tavolo della Commissione Ue : "Ci sono cose su cui non possiamo pianificare...". Pierre Moscovici allarga le braccia quando gli si chiede di Brexit alla fine della rituale conferenza stampa della Commissione al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. E' pomeriggio, ma l'ombra serale della annunciata bocciatura dell'accordo su Brexit tra Londra e Bruxelles da parte del parlamento britannico si è già allungata qui a Strasburgo. E l'Ue annaspa nel buio, ...

Brexit - il Parlamento britannico ha bocciato l'accordo tra Londra e Unione Europea : Con la bocciatura dell'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles, verranno messi in discussione non solo il futuro...

Brexit - tutto in una sera : cosa cambia per Londra e per l'Europa : Con la bocciatura dell'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles, verranno messi in discussione non solo il futuro...

SPY FINANZA/ Brexit - il fantasma dei gilet gialli sul voto di Londra : Oggi il Parlamento di Londra voterà sull'accordo relativo alla Brexit. Una scelta su cui grava la presenza di un fantasma

Brexit - è il giorno del giudizio : il Parlamento di Londra chiamato al voto finale sull'accordo con Bruxelles : L'appello di Theresa May: "Un 'no' sarebbe catastrofico per la democrazia". L'opposizione critica sulla lettera dell'Ue. Il voto decisivo alle 21 ore italiane. Per il momento sembra che alla premier britannica manchino diversi voti per ottenere il sì.

Brexit - Londra si è infilata in un vicolo cieco. Gli errori della May minano l'unità del Regno Unito : Ne è uscita azzoppata, con conseguenze che inevitabilmente hanno finito per influenzare la sua capacità di manovra politica, sia in patria che a Bruxelles. Il Dup ha da tempo annunciato che voterà ...