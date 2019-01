Brexit | la Merkel tende una mano alla May - Gelo Ue | ' Non si rinegozia'

Brexit - capo negoziotare Ue : “Rischio no deal mai così alto”. Merkel : “Al lavoro per far sì che danni siano minori possibili” : “A dieci settimane” dal 29 marzo, “non è mai stato così elevato il rischio del no deal“. Il capo negoziatore Ue Michel Barnier in aula a Strasburgo dopo il voto di martedì sera nella House of Commons che ha bocciato l’accordo tra Londra e Bruxelles, ammette la possibilità sempre più concreta di una hard Brexit. “Adesso nessuno scenario può essere escluso, in particolare quello che abbiamo sempre voluto ...

Brexit - la Merkel corre in soccorso della May : "C'è ancora tempo - faccia un'altra proposta" : Dopo la bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea, oggi il parlamento di Westminster vota la sfiducia alla premier britannica Theresa May. Merkel: "Cerchiamo di trovare una soluzione ordinata, ma siamo pronti a tutto".

Brexit - Merkel a May : no nuove trattative : 19.08 "Abbiamo detto che non c'è una ulteriore apertura sull'accordo in uscita della Gran Bretagna dalla Ue". Cosi la Cancelliera Merkel al termine dell'incontro con la premier della Gb May, che ha avviato una serie di colloqui con i leader europei per avere nuove concessioni sulla Brexit, dopo che è sliattata la ratifica dell'accordo. Precedentemente nell'incontro con il suo omologo olandese,la May ha parlato della necessità di ...

Brexit : May a Berlino per salvare l'accordo. Merkel : Nessuna apertura : Continuano i faccia a faccia di Theresa May, che, oggi 11 Dicembre, ha incontrato a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel nel tentativo di mettere al sicuro gli accordi sulla Brexit . Un ...

Brexit : May chiede «aiuto» alla Ue ma incassa il «no» di Juncker e Merkel : «Abbiamo detto che non c'è un'ulteriore apertura sull'accordo di uscita» della Gran Bretagna dalla Ue. Così la cancelliera Angela Merkel ha commentato l'incontro con la premier britannica Theresa May, ...

Brexit - May umiliata si arrende : «Negoziati d’emergenza». E va da Merkel : Nel giorno in cui la Corte Ue ha precisato che Londra può decidere di interrompere il processo di uscita dall’Ue unilateralmente, arriva la clamorosa decisione della Premier

Brexit - May : voto del Parlamento prima di Natale. Merkel : "Oggi giorno triste" : Semaforo verde del Consiglio d'Europa dell'accordo sulla Brexit : i 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'Accordo di divorzio. Da oggi, dunque, partirà un dibattito nazionale sull'accordo ...

Tusk : pronta bozza accordo sul dopo Brexit. La Merkel non e' d'accordo : Bruxelles, 22 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha detto che c'è un accordo di massima a livello politico su una bozza di dichiarazione politica sulle future relazioni tra ...