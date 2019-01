Brexit | il voto sull' accordo porta a ulteriori divisioni in UK

Brexit - stasera il voto sulla fiducia a May Corbyn : “Si dimetta - governo è zombie” Premier : “Elezioni sono strada peggiore” : Il voto di ieri con cui la Camera dei Comuni ha bocciato l’accordo sulla Brexit dimostra che il governo Tory di Theresa May non ha una maggioranza sulla “questione più vitale che è di fronte” al Regno Unito e non è in grado di controllare la Camera dei Comuni. E’ l’affondo portato dal leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn nell’intervento di apertura del dibattito della sua mozione di sfiducia, chiedendo ...

Brexit : come funziona il voto di sfiducia : E' un imbuto politico e cronologico quello che il Parlamento britannico si trova ad affrontare in queste ore dopo il voto negativo sulla ratifica dell'accordo sulla Brexit proposto dalla premier Tory, ...

Brexit - May verso il voto di sfiducia. Il negoziatore Ue : "No deal è vicino" : Dopo la bocciatura da parte dei parlamentari britannici dell'accordo sulla Brexit, Theresa May oggi deve affrontare un altro voto cruciale. Quello della sfiducia contro il suo governo, che il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato alla Camera dei Comuni. "Questo esecutivo ha fallito, non può governare", ha dichiarato Corbyn.Come riporta Repubblica, se la May dovesse cadere, la sua carriera politica sarebbe finita per smepre. Se dovesse ...

Brexit - l'esito del voto aumenta le prospettive di incertezza : In questo contesto, il voto di ieri prolunga ulteriormente il periodo di incertezza che l'economia britannica si troverà ad affrontare. Dato l'ormai elevato livello delle scorte, ciò avrà un impatto ...

Mercati incerti dopo il voto sulla Brexit - Barnier : forte il rischio di un 'no deal' : Roma - Mercati incerti in Europa dopo il voto sulla Brexit al Parlamento britannico . Londra ripiega leggermente dopo un avvio positivo, mentre restano intorno alla parità Parigi e Francoforte, più ...

Brexit - Juncker dopo il voto : "Il tempo è quasi scaduto" : Il 'no' della Camera dei Comuni all'accordo sul Brexit preoccupa l'Unione Europea. Subito dopo il voto la Commissione ha pubblicato una lettera di Jean-Claude Juncker, con la quale il Presidente della Commissione comunicava di "aver preso atto con rammarico del risultato della votazione alla Camera dei Comuni". Juncker ha fatto sapere che il processo di ratifica dell'accordo andrà avanti, anche se non è per nulla chiara la posizione della ...

Mercati incerti dopo il voto su Brexit - Milano tenta il recupero con le banche : Mercati incerti in Europa dopo il voto sulla Brexit al Parlamento britannico. Londra ripiega leggermente dopo un avvio positivo, mentre restano intorno alla parità Parigi e Francoforte, più deboli rispetto alle prime battute. Brilla Piazza Affari con il recupero delle banche dopo il tonfo della vigilia.Il Ftse Mib sale dello 0,8%, con Unicredit che...

Brexit - May verso il voto di sfiducia. Il negoziatore Ue - Barnier 'Forte il rischio di un no deal' : A dieci settimane dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea - la data è fissata per il 29 marzo - la politica britannica è nel caos e la premier Theresa May si prepara ad affrontare un difficile voto di sfiducia, dopo che ieri il Parlamento di Westminster ha bocciato senza appello l'accordo che aveva ...

Brexit - May alla prova del voto di fiducia dopo il no del Parlamento all’accordo con l’Ue : Il Parlamento di Londra con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il leader laburista Corbyn invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May che sarà votata questa sera. Tusk: unica soluzione positiva per Londra è restare in Europa...

Brexit - bocciato l’accordo di May. Stasera il voto di sfiducia : DIRITTILEGGICONTIIL CONFINE DELLA GUINNESSI TEMPIl’accordo sulla Brexit, 585 pagine frutto di due anni e mezzo di trattative fra il governo di Theresa May e l’Unione Europea, per regolare le modalità di uscita, è stato bocciato dal Parlamento britannico. 432 i voti contrari, meno della metà (202) i favorevoli. Era dal 1924 che il Governo non subiva una sconfitta di queste proporzioni: oltre alle opposizioni, hanno votato contro anche più di ...

Brexit - Parlamento boccia accordo con Ue. Oggi voto di sfiducia su May - : Westminster ha votato contro l'intesa raggiunta dalla May con Bruxelles a novembre. La premier non vuole dimettersi ma stasera deve affrontare la mozione presentata dai laburisti. Diversi gli scenari ...

Brexit - l'ipotesi del doppio voto Elezioni politiche e 2° referendum : Il voto del Parlamento britannico é stato chiaro: l'accordo raggiunto tra la premier Theresa May e l'Unione europea non é piaciuto ai deputati che lo hanno rigettato. L'Aula di Westminster non ha ritenuto accettabile la proposta, frutto di due anni di trattative tra Londra e Bruxelles, che ha provato a districare la matassa di vincoli che legano le due sponde della Manica Segui su affaritaliani.it