Brexit | ecco che cosa farà adesso Theresa May

Brexit - Coldiretti : SOS Prosecco - una bottiglia su 2 esportata in Gran Bretagna : Con quasi una bottiglia esportata su due consumata dagli inglesi, è il Prosecco il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere tariffarie e dalle difficoltà di sdoganamento che potrebbero nascere da una Brexit senza accordo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia una accelerazione degli ordini proprio per paura di dazi e ritardi doganali che ...

Brexit - bocciato l'accordo : ecco cosa succede adesso : Theresa May ha perso il voto decisivo sull'intesa con l'Ue per la Brexit. Folla in festa a Westminster. Corbyn: "Sconfitta catastrofica per governo". Ma la May dovrebbe superare il voto di sfiducia. Juncker: "Il tempo sta scadendo"

[La storia] Brexit - Londra smentisce il rinvio. Ecco a quanto è già arrivata la fuga di capitali dalla City : Ma in cado di no deal, nessun accordo con Bruxelles, la contrazione dell'economia sarebbe molto maggiore e potrebbe addirittura raggiungere il 9,3%. Secondo gli studi del governo in carica in valori ...

Ecco il piano per fermare - volendo - gli orologi della Brexit : Bruxelles. Di fronte al caos a Westminster, fermare l’orologio della Brexit è possibile, perfino auspicabile, forse indispensabile, se si vuole evitare il disastro di un’uscita caotica del Regno Unito e danni per l’Unione europea. E’ questo il messaggio che alcuni leader hanno indirizzato durante il

Brexit - ecco cosa cambia (anche) per gli italiani : dalle garanzie per i cittadini al conto del divorzio da almeno 45 miliardi : L’intesa sulla Brexit che oggi ha ricevuto il via libera definitivo dai 27 stati membri, tecnicamente un ‘accordo di recesso’ tra la Gran Bretagna e l’Unione europea, consta di 585 pagine, più diversi protocolli e annessi. Numerose le tematiche affrontate, dai diritti dei cittadini alle relazioni con Gibilterra. ecco gli elementi principali del divorzio. Il periodo di transizione – La Brexit scatterà il 29 marzo ...

L'Europa è più preoccupata per l'Italia che per la Brexit. Ecco perché : Sono passati due anni e mezzo, il divorzio tra Londra e Bruxelles è in corso e il mondo assiste ad una delle più grandi crisi politiche delL'Europa. Un articolo pubblicato da Bloomberg Businessweek ...

«Meno Ue» : ecco il referendum che prepara la Brexit svizzera : Il 25 novembre consultazione popolare per decidere se le leggi elvetiche debbano sempre prevalere sul diritto e sugli accordi internazionali. Il sì aprirebbe la strada a una Brexit svizzera

L'effetto Brexit sul Made in Italy Chi vince e chi perde. Ecco i nomi : Con o senza intesa, l'uscita del Regno Unito dal mercato unico aprirà comunque sfide e opportunità per i principali gruppi del "Made in Italy": l'Italia parte da un interscambio commerciale che nel 2017 ha toccato i 34,5 miliardi di euro, con un avanzo commerciale di quasi un miliardo al mese per il "bel paese". Ma se Leonardo è tra i principali investitori del settore Difesa britannico, Fiat ...

Brexit - ecco l'accordo : dal confine irlandese ai visti : Dopo giornate di faticosa trattativa con il tormentato sì strappato da Theresa May ai ministri del suo governo - e già rimesso in discussione - la bozza d'intesa per un divorzio concordato della Gran ...

Premier League - nuove regole con la Brexit : ecco cosa cambierà nel campionato inglese : Premier League, con la Brexit verranno modificati alcuni aspetti del campionato che potrebbero causare non poco scompiglio nei top club inglesi La Brexit diventerà presto realtà, dopo il referendum si è passati alle vie burocratiche per completare l’iter ed ora la Gran Bretagna è pronta ad estromettersi dall’Unione europea. Tutto ciò porterà anche delle ripercussioni sul campionato più bello al mondo, la Premier League. Diverse ...