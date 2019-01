Brasile | Bolsonaro liberalizza la vendita di armi ai cittadini

Brasile conquistato dalla Bolsonaro family : la soap è iniziata : «Preferirei un figlio morto, piuttosto che gay, sono a favore della tortura, adesso sono tutti da proteggere, le donne, i neri, i gay, basta con le politiche per i poverini, ho avuto quattro figli maschi, poi ho avuto un cedimento ed è nata una femmina, basta con questa lagna dei femminicidi». Sono queste le affermazioni con cui Jair Bolsonaro, l’ex militare di estrema destra nostalgico della dittatura diventato presidente del Brasile il ...

Ora è più facile acquistare armi in Brasile - Bolsonaro firma il decreto : L'articolo Ora è più facile acquistare armi in Brasile, Bolsonaro firma il decreto proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Bolsonaro : Brasile liberato di Battisti : 21.55 "Devo dire a Conte che non ci deve ringraziare, anche noi siamo molto grati a lui perché ci siamo liberati di un elemento che infastidiva la maggioranza dei cittadini brasiliani". Così il presidente brasiliano Bolsonaro a 'Porta a Porta',intervistato da Vespa dopo l'arresto di Cesare Battisti. "Il Brasile non sarà più un rifugio per criminali travestiti da prigionieri politici", ha sottolnieato Bolsonaro che vedrà Conte a Davos."Sarà un ...

Bolsonaro : "Brasile non più rifugio di criminali" : "Il messaggio è che il Brasile non sarebbe più stato un territorio rifugio di marginali e criminali e travestiti da prigionieri politici. Questo è il mio messaggio e sono molto felice di aver potuto ...

Clima : il presidente Bolsonaro “per ora” manterrà il Brasile nell’Accordo di Parigi : Il presidente Jair Bolsonaro “per ora” non ritirerà il Brasile dall’Accordo di Parigi sul Clima: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente brasiliano Ricardo Salles a Sao Paulo. “Ci sono dei punti importanti dell’accordo che vogliamo studiare, come quelli che possono portare risorse finanziarie al Paese“, ha spiegato Salles. Nel corso della campagna elettorale, Bolsonaro aveva annunciato che il Brasile ...

Brasile - “via le fonti - stop a temi come la diversità etnica - sì a spot” : così Bolsonaro ha provato a cambiare i libri di scuola : Rio de Janeiro. Pochi tagli chirurgici in un bando di gara per libri di testo per le scuole pubbliche, destinato a cambiare radicalmente l’approccio all’istruzione in Brasile. Un decreto, inserito tra i ben 17 ordini esecutivi firmati dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro nel suo primo giorno in carica al Planalto. così, tenendo un profilo basso, è stato portato avanti il tentativo di modificare gli standard di selezione dei libri di testo ...

Brasile - Bolsonaro rafforza il controllo del governo sulle ong : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha in questi giorni varato una 'stretta' nei confronti delle organizzazioni non governative operanti nel Paese sudamericano. L'esponente nazionalista ha infatti ...

Bolsonaro dichiara guerra ai popoli indigeni del Brasile : Denunceremo questo governo in tutto il mondo' ha dichiarato l'APIB, Associazione dei popoli indigeni del Brasile. 'Survival International è da 50 anni al fianco dei popoli indigeni del Brasile " per ...

Nel Brasile di Bolsonaro le purghe contro i funzionari di sinistra : Nel secondo giorno alla guida del Brasile, l'amministrazione del nuovo presidente Jair Bolsonaro ha annunciato una purga dei dipendenti con contratti a termine del governo, in cui licenzierà tutti coloro che hanno idee di sinistra. Il governo "ripulirà" l'amministrazione, ha annunciato il chief od staff Onyx Lorenzoni, dopo il primo incontro di gabinetto con il politico d'estrema destra. "E' l'unico modo per far le cose con le ...

Brasile - Bolsonaro vara purghe per i dipendenti pubblici : “Fuori subito 300 comunisti”. Riassunti se “convertiti” : I dipendenti con i contratti a tempo determinato saranno licenziati. Non tutti: solo quelli con idee di sinistra. È una vera e propria purga quella annunciata dal governo di Jair Bolsonaro nel secondo giorno alla guida del Brasile. A spiegare le intenzioni dell’esecutivo – che vuole “ripulire” l’amministrazione – è il chief of staff e capo della casa civil Onyx Lorenzoni – una sorta di sottosegretario ...

Bolsonaro ‘dichiara guerra’ ai popoli indigeni del Brasile. Una pessima notizia - anche per noi : di Stephen Corry * Jair Bolsonaro ha inaugurato la sua presidenza nel peggior modo possibile per i popoli indigeni del Brasile. La decisione di togliere al Funai (il Dipartimento brasiliano agli affari indigeni) la responsabilità di demarcare le terre indigene per affidarla al ministero dell’Agricoltura è praticamente una dichiarazione di guerra ai primi popoli del Paese. Tereza Cristina, il nuovo ministro, si oppone da tempo ai diritti ...

Bolsonaro in Brasile rischia di essere una catastrofe per l’ambiente : Jair Bolsonaro all’insediamento da presidente, 1 gennaio 2019 (foto: EVARISTO SA/AFP/Getty Images) Il discorso inaugurale del 2 gennaio è stato cupo, aggressivo, sullo stile di quello del suo ammiratore numero uno, Donald Trump: “Questa è la nostra bandiera, che non sarà mai rossa! Se necessario, sarà versato sangue per mantenerla verde e gialla“. È appena finita la lunga cerimonia di insediamento, e Jair Bolsonaro ha issato la ...

Con Bolsonaro ambiente e diritti in Brasile sono a rischio : Jair Bolsonaro, 63 anni, ha prestato giuramento diventando il 38° Presidente del Brasile, il quinto eletto democraticamente dopo la fine del ventennio di dittatura militare. "Il Brasile tornerà ad essere un Paese libero da costrizioni ideologiche", ha annunciato nel discorso d'insediamento davanti al Congresso a Brasilia. Scagliandosi contro la corruzione e ripetendo lo slogan, debordante di retorica populista, della campagna ...

Brasile : Bolsonaro toglie le terre agli indigeni e le consegna alle lobby agricole : ... e la costruzione di imponenti centrali idroelettriche si rischia di distruggere uno dei pochi polmoni verdi rimanenti al mondo. Per anni gli ambientalisti hanno lottato per difendere la foresta dall'...