Borsa Tokyo -0 | 55% | azionario cauto per Brexit Da Cina buone notizie per economia

Borsa : Asia rimbalza - Tokyo +0 - 9% : ANSA, - MILANO, 15 GEN - Segno positivo per i listini Asiatici che recuperano l'impatto di dati economici deboli in Europa e di un lunedì limitato dalle preoccupazioni sul rallentamento della crescita ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - Nikkei +0 - 96% : Roma, 15 gen., askanews, - Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un rialzo dello 0,96%, a 20.555 punti.

Borsa Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 96% - : ANSA, - Tokyo, 15 GEN - La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, dopo il giorno di festività di ieri, sulle aspettative di risultati societari incoraggianti nel settore ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo in scia a Wall Street : Roma, 11 gen., askanews, - Chiusura positiva per la borsa di Tokyo che chiude in netto rialzo grazie al rally di ieri di Wall Street. Il Nikkei ha chiuso gli scambi guadagnando lo 0,97%, a 20.359 ...

Borsa : Tokyo - apertura in rialzo : ... in scia alla progressione degli indici azionari Usa - in rialzo per il quinto giorno consecutivo - e i segnali di ripresa dei consumi nella prima economia mondiale durante il periodo festivo. Il ...

Borsa Tokyo in netto calo - Nikkei -1 - 29% : 7.58 Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, dove gli investitori sono passati all'incasso dopo tre sedute caratterizzate da forti rialzi. L'indice Nikkei dei 225tiotoli guida ha ceduto 263 punti, pari a -1,29%, ed è sceso a quota 20.163,80. Valuta nipponica scambiata a 107,90 con il biglietto verde e a 124,70 con la moneta unica.

La Borsa di Tokyo chiude in netto ribasso - Nikkei -1 - 29% : Roma, 10 gen., askanews, - Chiusura in netto ribasso per la borsa di Tokyo, affossata dalle prese di beneficio. Gli investitori infatti sono passati all'incasso dopo tre giorni di forti rialzi. Il ...

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +1 - 10% - : ANSA, - Tokyo, 9 GEN - L'ottimismo degli investitori circa l'esito dei negoziati sul commercio internazionale tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti, spingono al rialzo la Borsa di Tokyo per il ...

Borsa Tokyo positiva : Nikkei + 0.80% : 2.24 La Borsa di Tokyo inizia la seduta in positivo, seguendo i recenti guadagni a Wall Street, sostenute dal generale ottimismo tra gli investitori circa le trattative sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti, prorogate a sorpresa dalle due delegazioni per un terzo giorno. Il Nikkei guadagna lo 0,80%, a quota 20.365,10, aggiungendo 161 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile a 108,70 sul dollaro e sull'euro a 124,50

Borsa Tokyo in rialzo - Nikkei a +0 - 82% : 7.45 Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, in attesa dei risultati del negoziato delle delegazioni di Usa e Cina sul commercio. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha guadagnato 165 punti, pari a +0,82%, ed è salito a quota 20.204,04. La valuta nipponica si indebolisce in rapporto al dollaro e all'euro, rispettivamente a 108,70 e 124,60.

Borsa di Tokyo apre male il 2019 : -2 - 26% : 9.02 L'indice Nikkei ha perso il 2,26% nella prima giornata di contrattazione del 2019 alla Borsa di Tokyo. In chiusura il Nikkei ha perso 452,81 punti arrivando a 19.561,96. A pesare sono stati l'impennata dello yen e la tempesta di svendite a Wall Street, trascinata giù dal tracollo della Apple. In controtendenza le borse cinesi, che superano i timori del tonfo di Wall Street per le difficoltà di Apple,spinte dalla notizia del prossimo ...