Borsa | banche rimbalzano | Unicredit +4%

Giù le banche in Borsa. Salvini contro la Bce : “È un attacco all’Italia” : Nonostante le rassicurazioni arrivate da diversi istituti di credito, non si placa il pressing dei mercati sulle banche italiane dopo la stretta della Bce sui crediti deteriorati. E poco importa se le raccomandazioni di Francoforte a Mps non si applicheranno in maniera generalizzata: la richiesta all’istituto senese di coprire integralmente gli Npl...

Indici di Borsa fermi - giù le banche : Indici pressoché immobili alla Borsa di Milano, Ftse Mib -0,03% a 19.165 punti e All Share -0,03% a 21.083, anche se sotto la superficie ci sono stati movimenti anche violenti. Sono andati male i ...

Borsa Milano piatta : -0 - 03%. Giù banche : 18.03 Le Borse europee migliorano nel finale con Wall Street e in attesa del voto sulla Brexit. Recupera anche Milano che chiude sulla parità, con l'indice Ftse Mib a -0,03% a 19.165 punti. Ma Piazza Affari è frenata dai titoli bancari,che restano sotto pressione e segnano cali anche oltre il 5% sulla scia delle notizie di richieste della Bce sugli Npl. Lo Spread Btp-Bund chiude in rialzo, a 267punti base contro i 262di ieri. Il rendimento è ...

Conto da 15 mld. Borsa - banche ko Salvini : "La Bce è prevaricatrice" : Gia ieri con le anticipazioni delle raccomandazioni inviate a inizio dicembre a Mps (ma rese note solo venerdì scorso) il mercato ha preso le distanze dai titoli del settore bancario che paiono non avere pace dopo l'ennesimo anno nero affetto dalla febbre dello spread. "Vuoi vedere che il diktat della Vigilanza su Siena per quanto riguarda lo smaltimento settennale delle Segui su affaritaliani.it

Borsa : l'Europa va ma Milano cede con le banche Ko : Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha ribadito ieri il suo appoggio alla fusione con Stx nonostante gli ostacoli antitrust-

Borsa : banche di nuovo in picchiata - Mps perde oltre il 5% : nuovo tonfo in Borsa per i titoli Mps: il titolo dell'istituto senese, che ieri aveva ceduto oltre il 10%, è tornato a perdere consistentemente. Poco prima di mezzogiorno, la quotazione e' in calo del ...

Npl nel mirino Bce - in Borsa tonfo banche : banche di nuovo sotto pressione, con Ubi che affonda del 6% e viene costretta a ripetuti stop in asta di volatilità. Stesso andamento anche per Bpm , -5,6%, , pesante Bper che cede il 3,8 per cento. ...

Banche - Mps perde il 10% in Borsa dopo la richiesta Bce di azzerare i crediti deteriorati entro il 2026 : “C’è il problema Carige e avremo nelle prossime settimane un problema Mps? Forse sì. Siccome siamo al governo non possiamo chiudere gli occhi sui problemi del credito e far finta di nulla”. Domenica il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti aveva commentato così la situazione dell’istituto senese dopo che venerdì, a mercati chiusi, la banca ha reso noto di aver ricevuto dalla Bce una lettera con ...

Mps male in Borsa - trascina altre banche : ANSA, - MILANO, 14 GEN - Giornata molto pesante per Mps in Piazza Affari: il titolo - che ha accusato una forte corrente di vendite per tutta la giornata - ha chiuso in calo del 10% a 1,35 euro, non ...

Mps male in Borsa - trascina altre banche : ANSA, - MILANO, 14 GEN - Giornata molto pesante per Mps in Piazza Affari: il titolo - che ha accusato una forte corrente di vendite per tutta la giornata - ha chiuso in calo del 10% a 1,35 euro, non ...

Borsa MILANO chiude negativa - giù banche dopo raccomandazione Bce su Npl Mps : ** I timori per l'economia cinese penalizzano il settore del lusso e in particolare MONCLER , -2,66%, , mentre si muove in controtendenza TOD'S , +1,84%, con volumi nella norma. ** Fuori dal listino ...

Borsa MILANO apre debole - pesanti banche e lusso - brilla Dobank dopo upgrade : Il tema dominante è il rallentamento dell'export cinese, che aumenta i timori per lo stato della seconda economia mondiale e di un più vasto rallentamento della crescita e dei profitti. ** Intorno ...

Borsa : Piazza Affari torna sulla parita' con banche e utility - corre Juventus : Vendite sui titoli del lusso, che risentono dei timori per il rallentamento dell'economia cinese: Moncler cede l'1,9%, Salvatore Ferragamo lo 0,9% ma il titolo piu' pesante e' Tod's , -4,8%, , ...

Borsa : europee chiudono positive - a Milano giù banche : Le Borse europee archiviano in progresso la seduta odierna di scambi. Dopo un'apertura all'insegna della cautela, in attesa degli sviluppi sulla questione dazi tra Usa e Cina, le principali piazze del ...