Boom di “Bohemian Rhapsody” | è tra i 20 film più visti di sempre

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) E' inarrestabile "Bohemian Rhapsody". Con oltre 25 milioni di euro d'incassi il-opera rock sulla vita di Freddie Mercury e dei Queen è già entrato nella lista dei 20piùdidel mercato italiano ed è diventato il biopic musicale di maggior successo in Italia.Uscito nelle nostre sale il 29 novembre, continua a essere in programmazione,anche i premi che continua a conquistare, in particolare il prestigioso Golden Globe per il migliordrammatico e quello per il miglior attore in undrammatico a Rami Malek per la sua incredibile interpretazione del grande Freddy Mercury, arricchendo adesso l'offerta.Con la versione "Sing Along" il 22 e il 23 gennaio il pubblico potrà vedere ilanche in versione karaoke, per cantare in sala le popolari canzoni della band, mentre sul grande schermo scorrono i testi dei brani più famosi. Ora c'è la prova ...