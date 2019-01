Bonus casa | agevolazioni confermate per ristrutturazioni | arredi e giardino

Bonus casa 2019 - tutte le spese che tagliano le tasse : Ancora un anno per rinnovare la casa con il maxisconto del 50%. Dai lavori edili veri e propri agli arredi, la Legge di Bilancio ha spostato in avanti di 12 mesi tutte le scadenze. Slittamento anche ...

Bonus casa 2019 : tutte le agevolazioni fiscali confermate e in vigore : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno delle agevolazioni: le voci sulla proroga dei Bonus casa 2019 erano fondate. La Legge di bilancio 2019 dà la possibilità a chi deve ristrutturare casa di usufruire di un ventaglio di benefici fiscali già previsti nel 2018 e riconfermati: Bonus ristrutturazioni; Bonus verde (giardini e terrazzi); Bonus mobili SismaBonus Le ...

Famiglia - ecco i Bonus in manovra : dai 1.500 euro per il nido ai 5 giorni a casa per i neopapà : Il bonus nido sale da 1.000 a 1.500 euro, il congedo per i neopapà si allunga a 5giorni (erano 4) e le mamme potranno restare al lavoro, se la salute lo consente, sino alla data del parto e godere dei 5 mesi di congedo dopo la nascita del bimbo. Sono queste le principali novità per le famiglie introdotte dalla manovra di bilancio in corso di approvazione...

Lavori «green» in casa : come fare l’invio all’Enea per il Bonus al 50% : L’adempimento, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, riguarda chi ha ristrutturato una casa eseguendo interventi taglia-sprechi agevolati con la detrazione del 50% per il recupero edilizio. Nel caso del cambio delle finestre basta indicare la superficie e il tipo di materiali. Il portale deve essere usato anche per l'acquisto di elettrodomestici legato a opere edili...

Manovra - il Bonus casa. Confermati gli incentivi : Nella lettera che il Ministro dell'Economia manderà entro martedì alla Commissione sarà inserita anche, con tutta probabilità, una revisione al ribasso del Pil , dall'1,5 all'1-1,2%, sulla base dello ...