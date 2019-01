Bologna-Juve | la Questura | nessun buu razzista

Questura - BolognaJuve nessun buu razzista : ANSA, - BOLOGNA, 15 GEN - nessuna segnalazione di comportamenti razzisti è stata fatta per la partita di Coppa Italia Bologna-Juve di sabato sera, allo stadio Dall'Ara. Lo riferiscono dalla Questura ...

Juventus - Bologna e quell’intreccio di mercato che porta sino a Londra : Calciomercato, Juventus e Bologna al lavoro per completare un affare abbastanza intricato che porta sino in Premier League Juventus e Bologna stanno lavorando sul mercato per puntellare le rispettive rose. Gli emiliani hanno già messo a segno i colpi Soriano e Sansone, ma adesso puntano a rafforzare le fasce del centrocampo di Pippo Inzaghi. Proprio in tal senso hanno bussato alla porta della Juventus, chiedendo l’inutilizzato ...

Bologna-Juventus - le pagelle bianconere : Pjanic efficace - Spinazzola buon esordio : SZCZESNY - voto: 6 Supera indenne il tagliando per la Supercoppa grazie alle incapacità offensive del Bologna. DE SCIGLIO - voto: 5,5 E' l'insidia principale per la difesa bianconera: disattento, ...

Bologna su Spinazzola - Allegri fa il punto sul calciomercato della Juventus : Bologna vigile su Spinazzola, il calciomercato si accende in queste ore attorno al terzino della Juventus: le ultimissime “Spinazzola avrebbe bisogno di giocare di più. Ma se non troviamo un sostituto resta con noi anche perché è un grande professionista. Vediamo belle prossime settimane. Kean invece resta con noi“. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria di Bologna, ha parlato anche di calciomercato in relazione alla sua ...

Bologna-Juventus - le pagelle : Da Costa da incubo - Douglas imprendibile : BOLOGNA DA Costa 4 Errore clamoroso in apertura di gara quando con la complicità di Calabresi regala a Bernardeschi un assist delizioso per il vantaggio bianconero. CALABRESI 5 Un salvataggio ...

Un gol per tempo - Juve passa facile a Bologna : Anno nuovo, solita Juventus, che detta legge in Coppa Italia, sbarazzandosi agevolmente del Bologna. Sciopera la curva rossoblu' nel primo tempo, in segno di protesta verso proprieta' e dirigenza. E in segno di scherno sottolinea tutte le occasioni da gol della Juventus con "uh" di finto stupore comprese quelle di Kean, tanto da far pensare ai soliti deprecabili ululati razzisti come quelli sentiti all'Olimpico nel pomeriggio in occasione di ...

Bologna-Juventus - Inzaghi : “Ci spiace - ma la nostra finale è contro la Spal” : Bologna-Juventus 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato della sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia: “Non parlerei di moduli, la Juve se le ha vinte tutte ci sarà un motivo. Mi dispiace perdere con due gol del genere. Con la Juve devi […] L'articolo Bologna-Juventus, Inzaghi: “Ci spiace, ma la nostra finale è contro la Spal” ...

Cori Bologna-Juve : non si tratta di razzismo contro Kean : E’ andata in scena una partita molto importante valida per la Coppa Italia, sono scese in campo Bologna e Juventus che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, 0-2 il risultato finale graze alle reti di Bernardeschi e Kean. Proprio nei confronti dell’attaccante sono arrivati fischi che inizialmente erano stati intesi come Cori razzisti ma non sembra proprio cosi. In effetti in altre occasioni pericolose per i bianconeri ...

Coppa Italia - Bologna-Juve 0-2 : decidono Bernardeschi e Kean : La Juve può volare verso le dune del deserto con la tranquillità dei forti: ha superato gli ottavi di Coppa Italia sudando poco e niente, ha avuto conferma di quanto possa essere utile avere in ...

Coppa Italia - la Juve stende il Bologna 2-0. Decidono Bernardeschi e Kean : Nel terzo ottavo di finale gli uomini di Allegri piegano i rossoblù e si qualificano ai quarti dove incontreranno la vincente tra Cagliari e Atalanta. Juventus-Bologna finisce 2-0. Mercoledì c'è il Milan in SuperCoppa

Bologna-Juve - Allegri : “sono soddisfatto - importante il passaggio del turno” : Successo per la Juventus nella gara di Coppa Italia contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni Rai: “sono soddisfatto per quello che hanno fatto i ragazzi, per il passaggio del turno, non era facile vincere, abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare, bene nel secondo bene, partita positiva dopo la pausa. Il Milan? Partita secca, saremo pronti. Kean? Sui cross attacca bene il primo palo, è giovane e deve ...

Bologna-Juventus 0-2 - highlights e tabellino Coppa Italia : Bologna-Juventus 0-2, highlights Coppa Italia – Al Dall’Ara apre le danze la rete di Bernardeschi, abile ad approfittare dell’errore di Da Costa e Calabresi che gli regalano un semplice gol. Poi seguono molte occasioni per segnare per i bianconeri e molte meno per i padroni di casa, che tentano di sinistro in area con Svanberg […] L'articolo Bologna-Juventus 0-2, highlights e tabellino Coppa Italia proviene da Serie A ...

Bologna-Juve - Bernardeschi : “siamo già pronti per il Milan” : Successo per la Juventus nella gara di Coppa Italia contro il Bologna, decisive le reti di Bernardeschi e Kean. Ecco le dichiarazioni dell’ex Fiorentina ai microfoni Rai al termine della partita, il pensiero è già rivolto alla gara di Supercoppa contro il Milan: “sono felice per il gol ma ancora di più per il passaggio del turno, abbiamo dimostrato di essere pronti dopo la pausa. Contro il Milan sarà una bella partita, saremo ...

Juve ai quarti di coppa Italia - il Bologna si arrende : La Juve ai quarti di coppa Italia con un rotondo 2-0 conquistato al Dall’Ara ai danni del Bologna. I bianconeri incontreranno la vincente di Cagliari-Atalanta, in programma lunedì alle 17.30. ...