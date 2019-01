Boeri - non rendere dipendenti istituzioni : Ma quando si cambiano le istituzioni, quando le si rende "dipendenti" dalla politica o dalle burocrazie allora si fa un danno quasi irreparabile ad un Paese". Lo ha detto il presidente dell'Inps, ...

Boeri - non rendere dipendenti istituzioni : ANSA, - ROMA, 16 GEN - Il futuro di un Paese "è determinato in gran parte dalla qualità delle sue istituzioni. Ci possono essere errori nella politica economica e sociale, ci possono essere cattivi ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 non funzionano - dice Boeri : Duro attacco del presidente dell'Inps, Tito Boeri, ai due provvedimenti cardine della manovra del governo giallo-verde: Quota 100 e Reddito di cittadinanza. 'Sulle pensioni anticipate' dice Boeri in ...

Boeri si attacca alla poltrona : "L'Inps non va commissariato" : 'L' Inps non si merita il commissariamento' . Alle voci di un restyling dell'ente, il presidente Tito Boeri prova a incollarsi alla poltrona. 'Non c'è nessuna ragione per farlo: - dice in una ...

Inps - parla Boeri : "Non va commissariata". Il Presidente dell'Istituto scettico su Quota 100 e Reddito : Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci su un possibile commissariamento di Inps e Inail, subito smentite dal Ministero del Lavoro attraverso una nota ufficiale. Sull'argomento interviene anche ...

Tito Boeri : “L’Inps non va commissariata. E sulle pensioni anticipate i soldi previsti non basteranno” : «L’Inps non si merita il commissariamento. Non c’è nessuna ragione per farlo: non ci sono né problemi di funzionamento, né fatti gravi. Se accadesse, sarebbe un modo di esautorare il Parlamento che ha un ruolo importante nella procedura di nomina». Lo stipendio che il presidente dell’Inps Tito Boeri lascerà a febbraio non è fra i più alti a dispos...

Tito Boeri non arriverà a fine mandato all'Inps : con chi lo vuole sostituire il governo : Il mandato del presidente dell'Inps, Tito Boeri, scade a febbraio. Ma a quella data, Boeri non ci arriverà alla guida dell'Istituto di previdenza perché tra le priorità del governo c'è quella di allontanarlo al più presto. Nelle prossime settimane, infatti, Lega e M5S lavoreranno febbrilmente alla d

Pensioni - Boeri contro Salvini : 'Non mi fa paura. I numeri...'. Guerra sulla pelle degli italiani : Prosegue, anche a manovra ormai perfezionata e in attesa solo della fiducia, il duello tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il numero uno dell'Inps Tito Boeri . Parlando ai ...

Pensioni - Matteo Salvini licenzia Tito Boeri : 'Rema contro da mesi - perché non si dimette e va nel Pd?' : Il governo contro Tito Boeri , ultimo atto. Il presidente Inps , visto il pacchetto-manovra sulle Pensioni con il blocco delle assunzioni nel settore pubblico, ha parlato di 'fatto gravissimo' e di ...

Pensioni - Boeri : “Situazione paradossale - non sappiamo ancora nulla. Resisteremo alle pressioni per modificare valutazioni” : Da un lato rassicurazioni ma poca concretezza, dall’altro un nuovo capitolo dello scontro tra il governo e Tito Boeri. Con il presidente dell’Inps che parla di “situazione paradossale” e di “mezze verità”. Sul superamento della riforma Fornero, la cosiddetta quota 100, l’esecutivo continua a lavorare senza sosta per un decreto tra Natale e Capodanno. Sarà una sperimentazione triennale 2019-2021 e per il premier Giuseppe ...

Manovra - Boeri : su pensioni d'oro esigenza è cassa non equità : Roma, 14 dic., askanews, - Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ritiene che sul fronte delle pensioni d'oro l'esigenza, da parte del governo, sia più improntata al fare cassa che ispirata al principio ...

Manovra - Boeri : su pensioni d'oro esigenza è cassa non equità : Roma, 14 dic., askanews, - Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ritiene che sul fronte delle pensioni d'oro l'esigenza, da parte del governo, sia più improntata al fare cassa che ispirata al principio ...

Pensioni - Boeri : “Con quota 100 visione distorta del mercato del lavoro. Non è un bus : non necessario che uno scenda per far salire un altro” : Ospite a Che tempo che fa, di Fabio Fazio su Rai1, il presidente dell’Inps, Tito Boeri, che ha spiegato: “Non c’è nessuna garanzia che se 400mila persone andassero in pensione 400mila giovani avrebbero un posto di lavoro. È una visione distorta del mercato del lavoro: si pensa che funzioni come un autobus nell’ora di punta dove se qualcuno sale qualcuno deve scendere”. Video Rai L'articolo Pensioni, Boeri: “Con quota 100 ...

Di Maio : "Non rimuoverò Boeri - bene se fa il guardiano" : ... sul finire di maggio, annunciò che avrebbe chiesto la messa in stato d'accusa del Capo dello Stato per il suo no alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. "Con il presidente Mattarella ...