Blue Monday 2019 | usare il naso può salvarci da tristezza e cattivo umore

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) È la giornata da ‘bollino nero’ per eccellenza: lunedì 21 gennaio sarà infatti il, giorno in cui laraggiungerà il suo apice.Nato per volontà di un’agenzia di viaggi inglese per promuovere il turismo anche nel periodo invernale, il terzo lunedì del mese di gennaio si è guadagnato la fama del giorno più deprimente dell’anno attraverso un complesso insieme di calcoli che ha analizzato diverse variabili: il meteo e le poche ore di luce durante il giorno, i sensi di colpa per i (forse troppi) soldi spesi per Natale, l’ansia per il rientro a pieno ritmo in ufficio.Trovata pubblicitaria o meno, è pur vero che i lunedì rendono più difficile la vita e che molte persone patiscono questo momento dell’anno che coincide con il ritorno alla routine, la ripresa delle attività e l’impegno per mettere in atto i tanti propositi stilati idealmente all’inizio del nuovo ...