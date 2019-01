Bird Box | Youtube vieta video con sfide pericolose | ultima follie ad alto rischio dopo il

Bird Box - Youtube vieta i video con sfide pericolose : l'ultima follia ad alto rischio dopo il film con Sandra Bullock : Con i buoi già lontanissimi, Youtube cerca di chiudere la porta della stalla mettendo un freno ai video di sfide che impazzano sul web e che mettono a rischio l'incolumità delle persone. La ...

Bird Box challenge - YouTube vieta i video delle sfide pericolose : Bird Box YouTube ha aggiornato le norme della community a seguito dell’upload sulla piattaforma dei video di bravate pericolose. L’ultima in ordine di apparizione è la Bird box challenge, che consiste nello svolgere attività quotidiane mentre si è bendati, come i protagonisti dell’omonimo film su Netflix. Una bravata che ha provocato anche un incidente d’auto. L’hanno preceduta la Tide pods challenge, che prevedeva ...

Bird Box challenge : al volante bendato si schianta contro un’altra auto : Bird Box A Layton City, nello Utah, la polizia è intervenuta a seguito di uno scontro tra due automobili, causato da uno dei due conducenti, impegnato a eseguire la Bird box challenge. Ossia la sfida a compiere azioni bendati come i protagonisti di Bird box, il film diffuso lo scorso 21 dicembre 2018 da Netflix, con protagonista Sandra Bullock. Il film ha subito riscontrato grande successo, ma anche generato un profluvio di meme. E avviato ...

Bird Box Challenge - la folle sfida ispirata al film : E la follia collettiva raccontata nella pellicola si è presto riversata nel mondo reale. Diverse persone, adulti e adolescenti, soprattutto negli States, hanno iniziato a sfidarsi alla Bird Box ...

Che cos'è la Bird Box Challenge e perché è davvero pericolosa : E' nata con un film - piuttosto mediocre - dell'orrore, si è trasformato in una buffa gara di goffaggine e ora rischia di diventare un grottesco e stupido modo di morire. Letteralmente 'Challenge' significa sfida: una di quelle cose che piacciono da matti agli adolescenti e che magari, in alcuni contesti, possono avere nobili intenti, come quando personaggi più o meno famosi si cimentarono ...

Usa - guida bendata come in Bird Box : 2.53 Una 17enne dello Utah ha provocato un incidente in autostrada schiantandosi contro un'altra auto guidando bendata come nel film horror di Netflix, "Bird Box", secondo quanto riportano i media. Per fortuna tutti i coinvolti sono rimasti illesi. Nella pellicola, la protagonista, Malorie, (Sandra Bullock) è costretta a muoversi bendata in un mondo post apocalittico per evitare di incrociare lo sguardo con creature che spingono al ...

Cos'è il Bird Box Challenge - la sfida di vagare bendati facendosi filmare : La nuova sfida a favore di social network si chiama Bird Box Challenge (dall’inglese, la gabbia degli uccellini) e consiste nel vagare bendati mentre qualche amico filma l’impresa. Ma la competizione, nata su ispirazione dell’omonimo film distribuito da Netflix, suscita il timore che qualcuno possa farsi davvero male, costringendo la stessa azienda a correre ai ripari chiedendo ai propri utenti di non replicare le scene viste ...

Bird Box Challenge : la nuova pericolosa moda nata dal film con Sandra Bullock : Un'ultima moda insensata e pericolosa sta prendendo piede nelle recenti settimane: la Bird Box Challenge. Il fenomeno ha preso piede in seguito al grande successo del film Bird Box distribuito dalla grande piattaforma Nextflix dal 21 di dicembre. Il film con Sandra Bullock è al momento il più visto su Netflix con ben 45 milioni di visualizzazioni. La protagonista di Bird Box è costretta ad andare in giro bendata e, così come lei, milioni di fan ...

Bird Box - il mostro censurato nel film di Netflix : le immagini della creatura tagliata Video : Bird Box è un film di Netflix dal successo stratosferico. Si tratta di una pellicola post apocalittica interpretata da Sandra Bullock che sta facendo discutere per via di alcune challenge pericolose ...

Bird Box Challenge - dal film Netflix al web : il gioco pericoloso. L'allarme : «Non fatelo» : filmarsi mentre si cammina, per casa o in strada, completamente alla cieca, con una benda a coprire gli occhi. Si chiama Bird Box Challenge ed è la sfida che impazza sul web da qualche settimana. Si ...