Bimbo di 3 anni gioca in auto | il patrigno lo uccide schiacciandolo con il sedile per

Spagna - Bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : proseguono i tentativi di raggiungerlo : Continuano in Spagna le operazioni per portare in salvo Julen, il bambino di 2 anni caduto domenica pomeriggio in un pozzo a Totalan, in provincia di Malaga. I soccorritori lavorano per tentare di raggiungere il bambino, nonostante non sia chiaro dove si trovi. Una telecamera, hanno riferito i media spagnoli, è stata calata sino a circa 80 metri sottoterra, nel pozzo che sarebbe profondo tra 100 e 110 metri, con diametro di circa 25 centimentri ...

Spagna - ricerca del Bimbo di 2 anni : il pozzo in cui è caduto è illegale : Il pozzo spagnolo in cui domenica scorsa è caduto un bambino di due anni è illegale. Alle autorità andaluse incaricate di rilasciare il permessi per i sondaggi di acqua, infatti, non risulta alcuna richiesta. E non vi è alcun documento di progettazione, a disposizione delle stesse autorità, in cui si indichi come quel piozzo è fatto. Lo riporta El Pais, sottolineando che, legale o meno, pozzi del genere vanno sigillati e segnalati, misura che ...

Infarto fulminante la stronca a soli 25 anni - giovane mamma immigrata lascia un Bimbo di tre mesi : Accertamenti che la donna non ha mai fatto per dedicarsi completamente alla bambina che pochi mesi fa aveva messo al mondo. Trascuratezza che le è costata carissima : ieri l'Infarto quasi fulminante ...

Bimbo di 2 anni caduto in un pozzo in Spagna - si continua a scavare per tentare di salvarlo : Madrid - Le squadre di soccorso che da ormai 45 ore in Spagna lavorano senza sosta per cercare di portare in salvo Julen, il Bimbo caduto in un pozzo , hanno cominciato ad aprire un tunnel laterale e ...

Spagna - Bimbo di 2 anni caduto in un pozzo : i genitori avevano perso un altro figlio di 3 anni : Josè e Victoria, i genitori di Yulen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo, vissero un’altra tragedia nel 2017, quando morì il loro figlio di tre anni. Diversi conoscenti hanno raccontato a El Pais che Olivier fu colto da “morte improvvisa” mentre passeggiava su una spiaggia con i genitori. Yulen è oggi il loro unico figlio. L'articolo Spagna, bimbo di 2 anni caduto in un pozzo: i genitori avevano perso un altro figlio di 3 ...

SPAGNA IN ANSIA - Bimbo 2 ANNI CADUTO IN POZZO DI 110 METRI/ Video - le tre tecniche per salvarlo : BIMBO di due ANNI CADUTO in un POZZO di 110 METRI vicino Malaga: SPAGNA in ANSIA per Yulen. Le ultime notizie: caso simile ad Alfredino Rampi di Vermicino

Spagna - Malaga come Vermicino : Bimbo di 2 anni cade in un pozzo : L'intera Spagna sta vivendo ore di ansia e angoscia. Ieri, domenica 13 gennaio, un bimbo di soli 2 anni e mezzo è caduto in un pozzo profondo più di 100 metri, nei pressi di Malaga. Oltre 100 i soccorritori impegnati nelle operazioni di salvataggio. Un dramma che ricorda la tragedia del piccolo Alfredo Rampi, morto nel 1981 dopo essere caduto in un pozzo artesiano vicino Frascati (in provincia di Roma). L'incidente Il fatto è accaduto nei pressi ...

Bimbo caduto in un pozzo a Malaga - il fratellino maggiore morì a tre anni all'improvviso : Aveva già vissuto la perdita di un figlio la famiglia del piccolo Yulen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino Malaga. Il piccolo Oliver, suo fratello, è morto nel 2017 di un attacco di cuore:...

Bimbo di 2 anni cade in pozzo di 110 metri : Malaga come Vermicino - corsa contro il tempo per salvarlo : corsa contro il tempo a Totalàn, vicino Malaga, per salvare il piccolo Yulen, un Bimbo di due anni e mezzo caduto in un pozzo di prospezione. Una tragedia che fa rivivere quella del piccolo...

Spagna : Bimbo 2 anni caduto in pozzo : ANSA, - MADRID, 14 GEN - La Spagna è col fiato sospeso per una tragedia che fa rivivere quella del piccolo Alfredino Rampi di Vermicino: Yulen, un bimbo di 2 anni e mezzo, è caduto ieri nel primo ...

Bimbo di 2 anni cade in un pozzo : lotta contro il tempo. E la mente torna a Vermicino : Una tragedia che fa rivivere quella del piccolo Alfredino Rampi di Vermicino. La Spagna è con il fiato sospeso per Yulen, un Bimbo di 2 anni e mezzo, è caduto ieri nel primo pomeriggio...

Spagna - Bimbo di 2 anni bloccato nel pozzo : lotta contro il tempo per salvare Yulen : Il bimbo è caduto in un piccolo pozzo largo appena 25 centimetri ma profondo oltre 110 metri. Da ore sul posto son impegnati centinaia di soccorritori per cercare di raggiungerlo ma purtroppo ancora non è stato individuato a causa di una frana a circa 80 metri di profondità. Gli esperti hanno calato un robot sonda mentre si sta cercando di scavare un pozzo attiguo.Continua a leggere

Spagna : Bimbo 2 anni caduto in pozzo : ANSA, - MADRID, 14 GEN - La Spagna è col fiato sospeso per una tragedia che fa rivivere quella del piccolo Alfredino Rampi di Vermicino: Yulen, un bimbo di 2 anni e mezzo, è caduto ieri nel primo ...

Spagna - fiato sospeso per Bimbo di 2 anni caduto in un pozzo : La Spagna è col fiato sospeso per una tragedia che fa rivivere quella del piccolo Alfredino Rampi di Vermicino: Yulen, un bimbo di 2 anni e mezzo, è caduto in un pozzo di prospezione largo 25 cm e ...