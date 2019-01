Berlusconi "scese in campo" e nacque Forza Italia. Un quarto di secolo fa : Il 18 gennaio, certifica l'almanacco della vita politica nazionale, di avvenimenti di rilievo ne ha visti, nel corso degli anni. Quel giorno, nel 1919 don Luigi Sturzo lanciò il Manifesto ai Liberi e Forti, atto fondativo del Partito popolare e, di fatto, della Dc. Settantacinque anni più tardi, in quello stesso giorno, il Partito Popolare rinacque, proprio dalle ceneri della stessa Balena Bianca. E proprio in quel 18 gennaio 1994, presso lo ...