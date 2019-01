Berlusconi | ' Patto M5S-Lega può rompersi in Parlamento | FI deve salvare l' Italia'

Blastingnews

: La svolta di Beppe Grillo: firma il «Patto per la scienza» promosso dal virologo Robert... - Corriere : La svolta di Beppe Grillo: firma il «Patto per la scienza» promosso dal virologo Robert... - Ale_DiLuzio : #Berlusconi: 'Il patto tra la Lega e i grillini? ?Può naufragare in Parlamento' - gpdimonderose : berlusconi-patto-lega-e-i-grillini-pu-naufragare-parlamento-1629635.html via @ilGiornale -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Intervistato da l'Unione Sarda, il presidente di Forza, Silvio, ha affrontato diversi punti programmatici, focalizzando l'attenzione sulla durata del governo gialloverde e sugli appuntamenti imminenti sia delle elezioni regionali (Abruzzo e Sardegna) che delle prossime elezioni europee. L’obiettivo precipuo per il Cavaliere rimarrebbe sempre quello di strappare dalla morsa dei grillini l'alleato leghista, il leader del Carroccio Matteo Salvini. Ma su questa vicenda, affinché ciò che accada,ha confidato al giornale sardo di non avere in mente alcuna strategia. Infatti, secondo il Cavaliere, non sarebbe necessario forzare i tempi, anche perché "saranno gli accadimenti" a decretare la rottura delM5S-. Per l'ex Presidente del Milan, ogni giorno è quello giusto affinché Movimento 5 Stelle esi rendano finalmente conto di avere una cultura, delle ...