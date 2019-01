Battisti | i poliziotti | «Ha riacceso il cellulare per avere pizza e birra | così lo

Cesare Battisti in carcere : “Sono malato - sono cambiato”. Poliziotti : “Tradito dalle passeggiate. Ha detto che siamo stati bravi” : Gli agenti del Gom, il Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria che ieri lo hanno preso in consegna a Roma e portato in carcere, lo hanno trovato tranquillo, ma anche stanco e spaesato. Un uomo “intristito, rassegnato, sconfitto“. Durante il volo che lo riportava in Italia, Cesare Battisti ha provato a dormire senza riuscirci. “Dove mi portate?”, ha chiesto più volte agli agenti. Poche parole e una sola ...

Il racconto dei poliziotti : ?"Sì - abbiamo Battisti..." : Sulla cattura di Cesare Battisti emergono nuovi retroscena. Adesso rompono il silenzio i due agenti dello Scip, Giuseppe Codispoti ed Emilio Russo, che (come ha anticipato ilGiornale) hanno individuato e poi segnalato alla polizia boliviana la presenza del terrorista per le strade di Santa Cruz. I due uomini dello Scip hanno prima visto Battisti e poi hanno dato l'allarme coinvolgendo gli agenti boliviani. La polizia locale a questo punto ha ...

"Battisti tradito dall'abitudine a passeggiare" - parlano i poliziotti italiani che lo hanno preso in consegna : È stata l'abitudine a passeggiare a tradire Cesare Battisti. Camminava molto quando viveva in Brasile, ha continuato a farlo anche in Bolivia dove si era rifugiato dopo essere fuggito una volta capito che per lui la protezione in terra brasiliana era praticamente sfumata. A rivelarlo sono i due poliziotti italiani che lo hanno individuato in strada e che poi lo hanno materialmente preso in consegna dopo che la polizia boliviana lo ...

Cesare Battisti - la confessione davanti ai poliziotti che l'hanno catturato : "Una liberazione" : Una latitanza durata 37 anni quella di Cesare Battisti, praticamente una vita passata quasi sempre in fuga. Troppo anche per il terrorista ex militante dei Pac, al punto che ai poliziotti che lo hanno arrestato in Bolivia, in uno scambio a bordo del volo che lo riportava in Italia, si è lasciato and